Neu in Parallels Desktop 12 ist die Toolbox. Diese hat mit der Virtualisierungssoftware an sich nichts zu tun, sondern ist vor allem eine Beigabe für ehemalige Windows-Anwender, um schnell und bequem auf wichtige Funktionen des Mac zuzugreifen. Die Parallels Tools befinden sich rechts oben in der Menüleiste. Unter anderem können Sie per Mausklick Dateien archivieren, Bildschirmfotos erstellen und Programme starten.