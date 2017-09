15.09.2017 - 08:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wer am Mac viele Screenshots erstellt, hat wohl des Öfteren damit zu tun den Schreibtisch zu leeren. Wäre es nicht einfacher, wenn die Screenshots unter macOS High Sierra nicht direkt in einem anderen Ordner abgelegt werden würden? Natürlich. Und diese Einstellung ist auch mit wenigen Handgriffen möglichen. Wir verraten Ihnen, wie Sie den Speicherort für Screenshots ganz schnell und einfach ändern können.



So ändern Sie den Speicherort für Screenshots am Mac

Rechtsklicken Sie auf den Schreibtisch und klicken dann auf „Neuer Ordner“, um einen neuen Ordner zu erstellen. Nennen Sie den neuen Ordner beispielsweise „Screenshots“.

Öffnen Sie jetzt den Finder und klicken auf „Schreibtisch“ links in den Favoriten. Rechtsklicken Sie auf den Ordner „Screenshots“. Halten Sie nun die Wahltaste (alt) gedrückt und klicken danach auf „„Screenshots“ als Pfadnamen kopieren“. In unserem Beispiel lautet der Pfad ~/Desktop/Screenshots, wobei die Tilde den Pfad um „User/„Username“/“ verkürzt.

Öffnen Sie anschließend die Terminal-App. Diese befindet sich in „Programme“ > „Dienstprogramme“ oder kann über die Befehlstaste (cmd) + Leertaste in der Spotlight-Suche gefunden werden. Kopieren Sie die folgende Zeile in das Terminal-Fenster: defaults write com.apple.screencapture location ~/Desktop/Screenshots

Sollten Sie den Ordner an anderer Stelle platziert oder anders benannt haben, sollten Sie „~/Desktop/Screenshots“ durch Ihren Ordnerpfad ersetzen. Drücken Sie die Enter-Taste auf Ihrer Tastatur. Kopieren Sie nun die Zeile killall SystemUIServer in das Terminalfenster und drücken dann wieder die Enter-Taste. Um zu überprüfen, ob der Befehl richtig funktioniert, drücken Sie die Befehlstaste (cmd) + Shift + (3) gleichzeitig und sehen Sie in dem festgelegten Ordner nach, ob ein Screenshot abgelegt wurde.

Tipp: Um die Tilde ~ am Mac einzugeben, drücken Sie die Optionstaste (alt) + (n) und dann die Leertaste zur Bestätigung.