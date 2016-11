02.11.2016 - 08:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mit der Apple Watch beschränkt sich Apple nicht nur auf Fitness-Funktionen, sondern möchte auch die Gesundheit verbessern. Dazu wurde bereits am Anfang eine Stand-Erinnerung integriert, die einen zum regelmäßigen Stehen auffordert. Mit watchOS 3.1 geht man einen Schritt weiter und möchte die Achtsamkeit mit einfachen Atemübungen fördern. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wie Sie das Atem-Feature an die eigenen Bedürfnisse anpassen.



Um die eigene Achtsamkeit zu erhöhen und damit die Gesundheit zu verbessern, hat Apple in watchOS 3 beziehungsweise watchOS 3.1 die App „Atmen" eingeführt. Diese soll die Sinne beruhigen und gleichzeitig entspannen. Die App lässt sich dafür noch individuell über das iPhone konfigurieren, während die Dauer nur über die Digital Crown der Apple Watch festgelegt werden kann.

watchOS 3.1: So passen Sie das Atem-Feature an Ihre Bedürfnisse an

Schritt 1: Nehmen Sie das mit Ihrer Apple Watch gekoppelte iPhone zur Hand und öffnen Sie die Watch-App.

Schritt 2: Scrollen Sie nach unten, bis Sie den Menüpunkt „Atmen" sehen. Tippen Sie ihn an.

Schritt 3: In dem Atem-Einstellungen können Sie folgendes konfigurieren: Atemerinngerungen, Wochenübersicht, Atemfrequenz, Haptik, „Vorherige Dauer verwenden". Der erste Punkte legt dabei fest, wie oft Sie an die Atemübung erinnert werden wollen. Dies kann stündlich, alle drei Stunden, alle fünf Stunden, alle sieben Stunden oder gar nicht erfolgen. Bei der Atemfequenz geben Sie an, wie oft Sie während einer Minute der Atemübung atmen möchten. Es sind vier Atemzüge pro Minute bis zehn Atemzüge pro Minute möglich.

Schritt 4: Sobald Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, können Sie die Watch-App wieder verlassen.

