21.10.2016 - 07:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wenn wir unterwegs sind, dann haben wir ein Gerät immer dabei - unser iPhone. Es unterstützt uns in jeder Situation und seit Kurzem noch von der Apple Watch begleitet. Gerade in Notfallsituationen können beide Geräte äußerst nützlich sein. Apple hat der Smartwatch nämlich in watchOS 3 einen neuen Notfall-Modus spendiert, der auf Knopfdruck Rettungskräfte alarmiert und Nachrichten an Notfallkontakte verschickt.



21.10.2016 - 07:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Es kommt nicht oft vor, dass man den neuen Notfall-Modus einsetzen muss, aber in einer brenzligen Situation kann er Leben retten. Das Notruf SOS ist nämlich sehr leicht zu bedienen und informiert nicht nur die lokalen Rettungskräfte, sondern verschickt auch Nachrichten mit Standortdaten an bis zu drei SOS-Kontakte. Damit wissen alle wichtigen Personen mit nur einem kleinen Knopfdruck Bescheid.

Standardmäßig kann man das Notruf SOS über das kurze Gedrückthalten der Seitentaste aufrufen. Hier schiebt man lediglich den Regler nach rechts und schon wird der Rettungsdienst alarmiert. Noch einfacher geht es mit wenigen Voreinstellungen. Diese lassen nämlich zu, dass man die Seitentaste nur noch lange gedrückt halten muss.

So richten Sie das Notruf SOS in watchOS 3 ein

ACHTUNG: Das Notruf SOS sollte nur im Ernstfall genutzt werden!

Schritt 1: Nehmen Sie das mit Ihrer Apple Watch gekoppelte iPhone zur Hand und öffnen Sie die Watch-App.

Schritt 2: Wählen Sie im Reiter „Meine Uhr" erst den Punkt „Allgemein" und dann „Notruf SOS" aus.

Schritt 3: Schieben Sie den Regler neben „Für autom. Anrufe halten" nach rechts, damit Sie zukünftig die Seitentaste nur sehr lange gedrückt halten müssen, um einen Notruf abzusetzen.

Schritt 4: Tippen Sie anschließend auf „SOS-Kontakt hinzufügen".

Schritt 5: Wählen Sie aus Ihren Kontakten eine Person und dann die gewünschte Nummer aus. Sie können bis zu drei SOS-Kontakte festlegen.

Schritt 6: Sobald Sie alle Einstellungen vorgenommen und SOS-Kontakte festgelegt haben, können Sie die Watch-App wieder verlassen.