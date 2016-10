26.10.2016 - 10:27 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Außer in der Nacht ist die Apple Watch immer am Handgelenk und damit das perfekte Gerät zum Suchen des iPhone. Denn - Hand aufs Herz - wie oft kommt es vor, dass wir unser iPhone in der eigene Wohnung verlegen. Es unter einer Decke, Jacke oder anderen Dingen begraben wird, sodass wir es nicht auf Anhieb finden. Die Apple Watch verfügt daher über eine einfache aber effektive Funktion zum Wiederfinden.



26.10.2016 - 10:27 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hat in watchOS 3 viel an der Funktionsweise und der Ordnung einzelner Funktionen verändert. Die Seitentaste zeigt keine Freundesliste sondern ein Dock mit verschiedenen Apps an. Das Dock ist dabei der Ersatz für die liebgewonnen Checks. Diese mussten nämlichen dem neuen Kontrollzentrum weichen. Darüber hinaus hat Apple mit dem Update Standardfunktion wie Time Travel oder das Aufnehmen von Screenshots deaktiviert, was sich allerdings rückgängig machen lässt.

So finden Sie Ihr iPhone mit der Apple Watch wieder

Im Gegensatz zum bisherigen Betriebssystem hat Apple in watchOS 3 die Möglichkeit zum Suchen des iPhone prominenter platziert. Während man vorher noch die Checks nach dem Kontrollzentrum durchsuchen musste, hat dieses nun einen festen Platz erhalten. Dazu wischt man in der Zifferblatt-Ansicht von unten nach oben. Dort sieht man in der linken Spalte ein Telefon-Symbol. Ein Tipp darauf lasst das iPhone ähnlich wie ein Sonar piepen, sodass man es über den Ton wiederfinden kann. Alternativ dazu kann auch der Blitz an der Rückseite aktiviert werden. Dazu hält man den Finger auf das Telefon-Symbol gedrückt - allerdings nicht zu fest drücken.