Die Xbox kann‘s, die PlayStation auch und das Apple TV sowieso: Video-Streaming (Bild: Hersteller)

Auf dem Mac, auf dem iPhone oder via Apple TV: Die Mehrheit der Apple-Anwender nutzt abonnementbasierte Video-on-Demand-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime Video. Wir verraten Tricks für noch mehr Streaming-Spaß, klären über Technologien auf und stellen anspruchsvolle Alternativen vor.

Wer hat die neuesten Serien, wer die größte Filmauswahl? Ein Vergleichstest der großen Streaming-Dienste lohnt sich kaum, denn Serien-Fans und Filmfreunde nutzen meist gleich mehrere Anbieter, um kein Highlight zu verpassen. Netflix und Amazon Prime Video locken mit exklusiven Eigenproduktionen, Sky Ticket bietet die neuesten Folgen von „Games of Thrones“, „The Walking Dead“ und anderen beliebten Serien parallel zum US-Start und Maxdome überzeugt mit seinem großen Filmangebot.

Die Kosten für die Streaming-Dienste halten sich dabei in Grenzen. Netflix und Amazon Prime Video lassen sich bereits ab 7,99 Euro im Monat streamen, und auch das Serienpaket von Sky Ticket können Sie schon für monatlich 9,99 Euro beziehen – ganz ohne lange Vertragslaufzeiten. Wobei: Will man gut ausgestattet sein, kommt aufs Jahr schon ein erkleckliches Sümmchen zusammen. Wer das Premium-Paket von Netflix bucht – inklusive Ultra-HD-Qualität und der Option, auf bis zu vier Geräten gleichzeitig zu schauen – zahlt allein hierfür knapp 170 Euro im Jahr. Grund genug also, das Potential der Streamingangebote noch besser auszuschöpfen.

Apples „TV“-App funktioniert nicht nur auf Apple TV, sondern auch auf iPhone und iPad und listet unter anderem Filme und Serien aus iTunes. (Bild: Apple)

Alle Angebote in einer App?

Ende vergangenen Jahres brachte Apple in Deutschland die App „TV“ auf iPhone, iPad und Apple TV und ersetzte damit die „Videos“-Anwendung, mit der man zuvor auf im iTunes Store gekaufte sowie eigene Videoinhalte zugreifen konnte. Die TV-App integriert nun zusätzlich die Angebote einiger Streaming-Anbieter und Mediatheken unter einer gemeinsamen Oberfläche. Mit dabei in Deutschland sind derzeit Amazon Prime Video, Sky Ticket, Mubi, die ZDF-Mediathek und TV Now, das Videoportal der RTL Mediengruppe. Die TV-App zeigt unter anderem an, welche Sendungen und Filme Sie bei den jeweiligen Anbietern aktuell verfolgen und erlaubt es auch, die Wiedergabe an den zuletzt gestoppten Positionen fortzusetzen. Für die Wiedergabe selbst wechselt die TV-App allerdings in die Anwendungen der Anbieter – sofern diese installiert sind.

Grundsätzlich ist die TV-App, die dem Anwender auch Empfehlungen aus den Angeboten der teilnehmenden Dienste präsentiert, durchaus praktisch, denn nicht immer erinnert man sich, bei welchem Anbieter man gerade welche Serie schaut. Die Tatsache, dass derzeit in Deutschland nur wenige Dienste an Bord sind, macht die App allerdings nicht zu einem Muss für Streaming-Freunde.

Buchtipp: Die Videothek Was war eigentlich, bevor es Streaming-Dienste gab? Genau: Es gab die Videothek! Der Medienwissenschaftler Tobias Haupts beschreibt in seinem Buch „Die Videothek: Zur Geschichte und medialen Praxis einer kulturellen Institution“, wie die Videokassette den Zuschauer „von den Reglementierungen des Kinos und des Fernsehens emanzipierte“. Das Lesen motiviert, noch einmal die letzten verbleibenden Vertreter dieser Institution aufzusuchen. Erhältlich ist das Buch für 34,99 beim Verlag Transcript.

4K-Material

Mit der Einführung der aktuellen Apple-TV-Generation hat der Hersteller auch damit begonnen, Inhalte in 4K-Qualität im iTunes Store anzubieten. Allerdings gibt Apple bei den Informationen zu in 4K verfügbaren Filmen an, dass diese Qualität ausschließlich für Apple TV verfügbar sei. Macs – auch wenn diese über ein entsprechendes Display verfügen – lassen sich bislang also nicht für die Wiedergabe von 4K-Inhalten aus dem iTunes Store verwenden. Gleiches gilt leider für Netflix und Amazon Prime Video.

Sollen Ultra-HD-Inhalte mit einem Computer gestreamt werden, so steht diese Option laut Netflix nur für ausgewählte Windows-Computer (Microsoft Edge und Windows 10 müssen installiert sein) zur Verfügung. Amazon Prime Video führt bei seiner Kompatibilitätsübersicht keinerlei Computerkonfigurationen auf, mit denen die Wiedergabe von UHD-Inhalten aus dem eigenem Store möglich wäre.

Wenn sowohl Netflix als auch Amazon von „Ultra High Definition“ sprechen, sind damit übrigens Inhalte mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Bildpunkten gemeint. 4K bezeichnet prinzipiell sämtliche Bildauflösungen mit ungefähr 4000 x 2000 Bildpunkten. Genau genommen handelt es sich somit bei den entsprechenden Filmen und Serien aus dem iTunes Store um Ultra-HD-Inhalte, denn für diese gibt Apple eine Auflösung von 3840 x 2160 Bildpunkten an.

Amazon Prime Video hat die achte Staffel der Erfolgs-Comedy „Pastewka“ produziert und bricht damit Rekorde. Die neuen Folgen erzielten den stärksten Start einer Comedyserie in der Geschichte des Streaming-Services. Eine neunte Staffel ist bereits in Auftrag gegeben. (Bild: Amazon)

Apple-Anwender müssen nun jedoch nicht auf die ultrahochaufgelösten Inhalte von Netflix und Amazon Prime Video verzichten. Voraussetzungen sind allerdings ein aktuelles Apple TV 4K sowie ein entsprechender Fernseher und eine potente Internetleitung. Die Apps von Netflix und Amazon für Apple TV unterstützen nämlich die 4K-Wiedergabe.

Neben den Bezeichnungen 4K und Ultra-HD tragen zum Beispiel im iTunes Store bestimmte Inhalte auch das HDR-Label und bieten unter anderem einen größeren Farbumfang. Neben dem Apple TV 4K sind auch das iPhone 8 oder neuer sowie das iPad Pro in der Lage, diese Inhalte entsprechend wiederzugeben.

Netflix streamt Inhalte auch in 4K Ultra HD. (Bild: Screenshot)

Anspruchsvolle Alternativen

Die beiden Dienste Amazon Prime Video und Netflix beherrschen einen Großteil des abonnementfinanzierten Streaming-Markts in Deutschland, doch sie sind keinesfalls die einzigen relevanten Anbieter. Neben Alternativen wie Sky Ticket und Maxdome existieren gerade für Cineasten und Arthaus-Fans weitere interessante Angebote, die durchaus einen Blick wert sind. Mubi etwa bietet für 8,99 Euro im Monat täglich einen neuen Film, insgesamt stehen jederzeit 30 Filme zur Verfügung. Das ist auf den ersten Blick kein umfangreiches Angebot, doch genau hier liegt auch der Vorteil des Streaming-Dienstes. Mubi verstopft seine Kanäle nicht mit filmischer B- und C-Ware, sondern setzt konsequent auf Klassiker, Independent-Streifen und Kultfilme und bietet damit anspruchsvollen Zuschauern ein ansprechendes, überschaubares Angebot. Filme lassen sich mit der iPhone- und iPad-App auch zum Offline-Schauen herunterladen, für Apple TV steht eine eigene App zu Verfügung.

Mubi bietet ein überschaubares aber anspruchsvolles Filmangebot. (Bild: Screenshot)

Realeyz ist das Netzwerk für Indie-Filme. (Bild: Screenshot)

Filmfriend nennt sich eine Video-on-Demand-Plattform für deutsche Bibliotheken, die bei ihrem Start im Mai 2017 nur für Berliner Bibliothekskunden verfügbar war, mittlerweile können auch Kunden der Hamburger Bücherhallen das Angebot nutzen. Das anspruchsvolle Angebot des Dienstes beinhaltet Filme, Dokumentationen und Serien und kann im Webbrowser genutzt werden. Eine iPhone oder iPad-App existiert derzeit noch nicht, soll aber laut Angaben des Dienstes in Vorbereitung sein.

Der Streaming-Anbieter Realeyz aus Berlin bezeichnet sich selbst als „Indie Film Network“, arbeitet mit Filmhochschulen, Filminstituten und anderen Partner zusammen und hat sich ganz dem Independent-Film verschrieben. Derzeit befinden sich nach eigenen Angaben über 1.700 Filme im Programm. Die Macher geben an, „zu einem späteren Zeitpunkt“ auch eigene Apps entwickeln zu wollen, dank Responsive Webdesign eignet sich die Seite aber auch für Mobilgeräte. Interessenten können Realeyz 14 Tage lang kostenlos testen, im Anschluss kostet der Dienst 5,50 Euro monatlich.

Verfügbarkeit und Preise von Streaming-Anbietern (Bild: falkemedia)

Tricks für Netflix und Amazon Prime Video

WerStreamt.Es? (Bild: Screenshot)

Was ist wirklich neu bei Netflix? Wenn es sich nicht gerade um die ganz großen Highlights handelt, ist bei Netflix mitunter schwer ersichtlich, welche Inhalte neu hinzugekommen sind. Der Blog „Netflix Deutschland“ (netflixdeutschland.blogspot.de) informiert übersichtlich und nach Tagen sortiert über sämtliche neuen Inhalte im Netflix-Programm. Wer wissen möchte, welche Streaming-Dienst überhaupt eine bestimmte Serie oder einen Film im Programm hat, besucht die Webseite www.werstreamt.es.

Registrierte Geräte bei Amazon entfernen: Wenn Sie Endgeräte verkauft oder verloren haben, sollten Sie auf diesen auch Ihren Amazon-Prime-Video-Account abmelden. Um registrierte Endgeräte zu entfernen, melden Sie diese in den Prime-Video-Einstellungen einfach ab.

Selbst ins Geschäft bei Amazon einsteigen: Sie haben selbst ein Drehbuch in der Schublade oder eine zündende Serienidee? Amazon Studios ermöglicht es eigene Ideen einzureichen und stellt dafür auch hilfreiche Werkzeuge wie den Amazon Storywriter zur Verfügung. Alle Infos gibt es unter der Webseite: studios.amazon.com.

Flix Assist hält die Verbindung aufrecht (Bild: Screenshot)

Ungestörter Serienmarathon auf Netflix: Schaut man auf Netflix einige Folgen einer Serie hintereinander, ohne mit dem Player zu interagieren, wird die Meldung „Schauen Sie noch?“ eingeblendet und die Wiedergabe gestoppt. So will man sichergehen, dass die Wiedergabe nicht ungewünscht weiterläuft. Beim aktiven „Binge Watching“, also dem Serienmarathon, kann diese Funktion nerven. Hier hilft eine Chrome-Erweiterung weiter, die in diesem Fall auf den Namen Flix Assist hört.

Videos aus „Mein Programm“ bei Amazon löschen: Wer Videos bei Amazon Prime Video aus seiner Verlaufsliste löschen möchte, kann dies im Bereich „Mein Programm“ vornehmen. Wählen Sie dafür in Ihrem Amazon-Account zunächst „Mein Prime Video“ und dann „Alle Videos“ aus. Klicken Sie jetzt im Bereich „Mein Programm“ auf „Bearbeiten“ und entfernen Sie die gewünschten Videos mithilfe der „x“-Schaltfläche.

Videos immer im Vordergrund: „Helium“ nennt sich ein kostenloser Browser für OS X, der sich durch einige besondere Eigenschaften auszeichnet. Eine davon besteht darin, das sich ein Helium-Fenster auf dem Desktop immer im Vordergrund befindet. So können Sie auch während der Arbeit am Rechner Netflix schauen, ohne dass der „Bildschirm“ hinter anderen Programmfenstern verschwindet. Helium gibt es auch im Mac App Store.

Sehenswertes für den Serienmarathon

Netflix

The Sinner: ungewöhnliche Ausgangssituation führt zu prickelnder Hochspannung.

The Break: düstere belgische Krimiserie zwischen „The Killing“ und „Broadchurch“.

Stranger Things: die ultimative Hommage an die Achtziger-Jahre als Mystery-Serie mit coolen Kids.

Amazon

The Affair: aus verschiedenen Perspektiven erzähltes (Beziehungs-)Drama.

Taboo: Tom Hardy stellt sich übermächtigen Gegnern im viktorianischen London.

The Marvelous Mrs. Maisel: Hausfrau in den 1950ern entdeckt ihr Talent für Stand-up-Comedy.

Sky

Twin Peaks: brillant: Nach 25 Jahren führt uns David Lynch zurück an den mysteriösesten Ort der Welt.

Fortitude: spannender und gut besetzter Thriller an eisigen Schauplätzen.

Babylon Berlin: deutsche Topproduktion, angesiedelt im Berlin der 1920er.

