iMessage ist ein Nachrichten-Dienst für nahezu alle Apple-Produkte. Jedoch hat ein solcher plattformübergreifender Dienst auch seine Tücken. Vor allem bei falscher Einrichtung kann es vorkommen, dass manche Nachrichten nru auf dem iPhone erscheinen, während andere nur auf dem Mac oder iPad auftauchen oder völlig verloren gehen. Damit Ihnen das nicht passiert, möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie den Dienst richtig einrichten.



So richten Sie iMessage auf mehreren Geräten richtig ein

Schritt 1: Falls sie iMessage bereits aktiviert haben, schalten Sie es auf allen Geräten ab, bevor sie den zweiten Schritt folgen. Unter iOS 10 finden Sie die entsprechende Option in der Einstellungs-App unter „Nachrichten". Am Mac öffnen Sie die Nachrichten-App, klicken in der Menüleiste auf „Nachrichten" → „Einstellungen" und deaktivieren dann im Reiter Accounts ihr iMessage-Konto.

Schritt 2: Nehmen Sie nun Ihr iPhone zur Hand. Aktivieren Sie zunächst in „Einstellungen" → „Nachrichten" iMessage. Stellen Sie in „Senden & Empfangen" sicher, dass Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse eingetragen und mit einem Häkchen markiert sind. Wählen Sie unter „Neue Konversation starten von" Ihre E-Mail-Adresse aus.

Schritt 3: Warten Sie nun einen Moment, bis das System aktiviert ist. Fragen Sie gegebenenfalls einen Bekannten, ob er Ihnen eine iMessage schicken kann, um die Funktion zu überprüfen.

Schritt 4: Wenn alles normal funktioniert, können Sie den Dienst auf anderen Geräten aktivieren – beispielsweise auf dem Mac. Dadurch wird das iPhone zum Hauptgerät.

Schritt 5: Öffnen Sie die Nachrichten-App am Mac und aktivieren Sie iMessage über das Einstellungs-Menü. Stellen Sie sicher, dass auch hier bei „Neue Konversation starten von" Ihre auf dem iPhone verwendete E-Mail-Adresse ausgewählt wurde.

Schritt 6: Überprüfen Sie erneut, ob die Nachrichten korrekt an die Geräte gesendet werden.

Schritt 7: Wiederholen Sie den Vorgang nacheinander für weitere Geräte und prüfen Sie nach jeder Einrichtung, ob der Versand und Empfang korrekt funktioniert.

Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.