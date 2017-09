12.09.2017 - 09:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bereits im letzten Jahr sorgte das iTunes-Update 12.4 bei einigen Nutzern zur Freude, da man sich der Bedienung annahm und einige der bekannten Fehler behob. Jedoch schmeckten nicht jedem User die Änderungen - speziell die wieder eingeführte Seitenleiste. Allerdings kann diese mit nur wenigen Handgriffen ausgeblendet werden. Wir verraten Ihnen, wie dies unter iTunes 12.5.5 schnell und einfach funktioniert.



12.09.2017 - 09:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Musik lässt sich auch am Mac im Idealfall mit Kopfhörern hören (Bild: CC0)

So passen Sie die Seitenleiste in iTunes an (ab Version 12.5.5)

Öffnen Sie iTunes 12.5.5 (oder neuer) und fahren Sie mit dem Mauszeiger über den oberen Teil der Seitenleiste neben „Mediathek“. Dort erscheint dann die Option „Bearbeiten“, die Sie anklicken. Es werden Ihnen anschließend sämtliche ein- und ausgeblendete Mediakategorien angezeigt. Sie können nun durch das Setzen und Entfernen der blauen Häkchen das Aussehen der Seitenleiste steuern. Möchten Sie einen Inhalt nicht mehr sehen, dann entfernen Sie den Haken. Sobald Sie alle Anpassungen vorgenommen haben, klicken Sie im Kopf der Seitenleiste auf „Fertig“ und sehen direkt das Ergebnis, das Sie jederzeit nachbearbeiten können.

So verstecken Sie die Seitenleiste in iTunes (ab Version 12.5.5)

Die Seitenleiste wurde damals mit Version 12 entfernt zu sein. Seit iTunes 12.4. ist sie allerdings wieder da und kann auf einfache und schnelle Weise wieder ausgeblendet werden.

Klicken Sie dazu in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Darstellungen“. Wählen Sie „Seitenleiste ausblenden“ an, um die Sidebar dauerhaft zu verstecken. Um sie wieder einzublenden, gehen Sie den selben Weg oder drücken Sie alternativ dazu auf der Tastatur die Optionstaste (alt) + Befehlstaste (cmd) + (s).