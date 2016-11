21.11.2016 - 07:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bekanntlich hat das iPhone 7 beziehungsweise iPhone 7 Plus keinen physischen Home-Button mehr. Dieser wurde durch eine Softwarelösung und eine verbesserte Taptic Engine ersetzt. Durch den Austausch ändert sich auch die Art und Weise, wie man die neuen Apple-Smartphones in den Wartungszustand versetzt. Wir möchten Ihnen zeigen, wie das ab sofort funktioniert.



21.11.2016 - 07:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

So versetzen Sie das iPhone 7 (Plus) in den Wartungszustand

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer die neueste iTunes-Version installiert ist.

Schritt 2: Schließen Sie Ihr iPhone 7 oder iPhone 7 Plus per Lightning-Kabel an Ihren Computer an und öffnen Sie iTunes.

Schritt 3: Schalten Sie Ihr iPhone aus, indem Sie die Power-Taste gedrückt halten und dann den Ausschalten-Slider nach rechts ziehen.

Schritt 4: Drücken und halten Sie den Power-Button an der rechten Seite Ihres Geräts und die Leiser-Taste an der linken Geräteseite (untere Taste) gleichzeitig gedrückt halten.

Schritt 6: Sobald Sie das Apple-Logo sehen, lassen Sie die Power-Taste los und halten Sie weiterhin die Leiser-Taste gedrückt.

Schritt 7: Lassen Sie die Leiser-Taste erst los, wenn Ihnen auf dem Display „Mit iTunes verbinden" angezeigt wird, dann haben Sie Ihr iPhone 7 beziehungsweise iPhone 7 Plus erfolgreich in den Wartungsmodus versetzt. Auch in iTunes sollten Sie über den Wartungsmodus benachrichtigt werden.

Im Wartungszustand können Sie Ihr iPhone 7 oder iPhone 7 Plus wiederherstellen. Alternativ können Sie auch den DFU-Modus zum Zurücksetzen Ihres Geräts nutzen.

Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.