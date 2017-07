03.07.2017 - 12:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wir haben das sicher alle schon einmal erlebt: Sie sind unterwegs, hören gerade Musik über Ihr iPhone und plötzlich klingelt das Smartphone. Bevor Sie auf das Gerät aus der Tasche hervorholen, nehmen Sie aus Bequemlichkeit direkt über die Steuerelemente der Kopfhörer ab. Dies hat den großen Nachteil, dass Sie nicht wissen wer anruft. Apple hat versucht das Problem anzugehen und lässt Siri Anrufer ankündigen.



Siri kann Ihnen jederzeit Anrufer ankündigen, ohne dass Sie auf das Display schauen müssen (Bild: CC0)

In iOS 10 hat Apple ein besonderes Feature für Autofahrer und Musikliebhaber integriert. Mit der aktuellen Software ist es nämlich möglich, dass Ihnen Siri schnell und einfach sagt, wer Sie gerade anruft. Natürlich setzt das voraus, dass Sie den Anrufer in den Kontakten hinterlegt haben. Ansonsten wird Siri Ihnen die vollständige Telefonnummer ansagen. Dies hat den Vorteil, dass Sie auch ohne Blick auf das iPhone wissen, wer am anderen Ende der Leitung auf Sie wartet.

So informiert Sie Siri über den Anrufer

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die Einstellungs-App. Scrollen Sie jetzt in den Einstellungen nach unten, bis Sie den Punkt „Telefon" sehen und tippen ihn anschließend an.

Unter Ihrer Telefonnummer finden Sie seit iOS 10 den neuen Menüpunkt „Anrufe ankündigen". Tippen Sie darauf. Sie können sich nun zwischen verschiedenen Optionen entscheiden. Entweder werden die Anrufe „immer", bei der Verbindung mit einem „Kopfhörer und Auto", „nur Kopfhörer" oder „nie" angekündigt. Dabei bedeutet die Option „Kopfhörer und Auto", dass das iPhone im Auto mit diesem per Bluetooth verbunden sein muss oder dass Kopfhörer angeschlossen sind, damit Siri Ihnen die Anrufer ankündigt. Sobald Sie sich für eine Einstellung entschieden haben, können Sie oben links auf „Telefon" tippen und dann die App verlassen.