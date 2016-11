TV-Tipps aus der Redaktion. Streaming-Dienste und Video-on-Demand-Portale sind praktisch und rund um die Uhr verfügbar – doch sie bieten keineswegs umfassende Angebote. Deshalb lohnt es sich noch immer auf der Suche nach hochwertigen Serien, Spielfilmen und Dokumentationen stets auch einen Blick ins klassische TV-Programm zu werfen. Wir geben monatlich fünf Empfehlungen, wann das Hinschauen lohnt.

Inception

Dom Cobb ist ein „Gedankendieb“, darauf spezialisiert in Träume anderer Personen einzutauchen und wertvolle Informationen aus dem Unterbewusstsein des Träumenden zu extrahieren. Träume befolgen aber nicht die Gesetze der Realität und können auch immer tiefere Ebenen besitzen, in denen Zeit und Verstand nicht mehr so genau definiert sind und in denen man sich verlieren kann. Nach einem gescheiterten Traumdiebstahl erhält Cobb schließlich einen unmöglichen Auftrag: Es soll keine Gedanken extrahieren, sondern mit einem Team eine Idee einpflanzen. Immer wieder stellt dabei „Inception“ die Frage, was denn eigentlich Realität ist und wie wir sie erkennen können.

Wo? RTL II | Wann? 04.11.2016, 20:15 Uhr

Skandal! Große Affären in Deutschland

Im Februar 2012 geschah etwas, was die Bunderepublik bis dahin noch nie erlebt hatte. Ein amtierender Bundespräsident trat von seinem Amt zurück. Nach gerade einmal etwas mehr als eineinhalb Jahren Amtszeit stolperte Christian Wulff über einen fragwürdigen Kredit. Dabei war der Privatkredit keine wirklich große Sache. Wulff wurde auch im Nachhinein von jeder Schuld freigesprochen. Der Skandal lag ganz woanders. „Skandal! Große Affären in Deutschland“ versucht alle Vorgänge rückblickend aufzuarbeiten um diesen größten Skandal der BRD in den letzten 20 Jahren aufzuklären.

Wo? ZDF info | Wann? 11.11.2016, 21 Uhr

Man of Steel

Mit „Man of Steel“ startete DC Comics sein eigenes Superheldenuniversum und macht fortan Konkurrenz zu Marvel. Dabei ist DC mit der Origin-Story von Superman, dem vielleicht „superheldigsten“ aller Superhelden, ein eindrucksvoller Start für sein DC Extended Universe gelungen. Allen voran Hauptdarsteller Henry Cavill überzeugt in seiner Rolle als Superman, der auf dem US-amerikanischen Land aufgewachsen ist und zwischen dem Verlangen die Welt zu retten und der Geheimhaltung seiner eigenen Identität schwankt. Dabei steht Clark Kent immer vor der schwierigen Abwägung welches das „kleinere Übel“ oder die richtige Art zu Handeln ist. Dazu kommt schließlich das Mysterium um seinen eigenen Ursprung.

Wo? ZDF | Wann? 14.11.2016, 22:15 Uhr

Snowpiercer

„Snowpiercer“ ist ein Zug, der für alle Ewigkeit durch eine postapokalyptische Eiswüste fährt und dabei die Erde umrundet. Anhalten ist keine Option, denn die Kälte würde auch den letzten Rest der Menschheit, der in diesem Zug fährt, sofort töten. Im Zug selbst herrscht ein rigoroses Klassensystem: Vorne lebt die Oberschicht in Luxus. Im letzten Wagon reist die Unterschicht, die immer kurz vor dem Verhungern steht und als Rohstoff betrachtet wird. Für den Erfolg einer Rebellion müssten die Rebellen die „Maschine“ am vorderen Ende des Zuges unter Kontrolle bringen. Das ist noch niemandem gelungen.

Wo? ProSieben | Wann? 20.11.2016, 23 Uhr

Das Dorf des Schweigens

Zu Beginn von „Das Dorf des Schweigens“ plant eine junge Frau ihre Hochzeit. In das idyllische Bergdorf soll hierfür auch die verlorene Halbschwester heimkommen, die vor Jahrzenten weggezogen ist und kaum noch Kontakt mit der alten Heimat unterhält. Dass dies ein großer Fehler gewesen sein könnte, stellt sich erst später heraus. Denn das Familientreffen gerät schnell aus den Fugen als klar wird, dass es einen Grund für den Bruch mit der Heimat gab, von dem eigentlich fast jeder weiß, der alt genug dafür ist, über den aber niemand spricht.

Wo? 3sat | Wann? 23.11.2016, 22 Uhr