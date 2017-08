02.08.2017 - 10:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Apple Watch und andere Fitness-Tracker können verschiedene Gesundheitsdaten in die Health-App Ihres iPhone selbstständig eintragen. Misst man jedoch den Blutdruck, die Körpertemperatur, das Gewicht oder den Blutzucker, dann haben die Messgeräte nur selten eine entsprechende Anbindung zum iPhone. Hier können die Werte aber manuell in Apples Gesundheits-App eingepflegt werden.



Sport ist nicht immer einfach (Bild: CC0)

Nur wenige Nutzer sind bereit in teure vernetzte Geräte für die Messung von Gesundheitsdaten zu investieren, da auch die vorhandenen Geräte noch gut funktionieren. Wer jedoch stets alle Gesundheitsdaten in der Health-App im Blick behalten möchte, ist in diesem Fall dazu gezwungen, die einzelnen Messwerte manuell in der App nachzutragen. Wir erklären Ihnen, wie das funktioniert.

So tragen Sie Messwerte manuell in Apples Health-App ein

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die Health-App. Auf der Startseite der App werden Ihnen verschiedene Kategorien für Ihre Einträge angeboten. Möchten etwa eine gefahrene Strecke mit dem Fahrrad eintragen, dann finden Sie den Menüpunkt unter „Aktivität", während der Blutzucker beispielsweise unter „Ergebnisse" zu finden ist. Wählen Sie anschließend den gewünschten Datensatz aus. Tippen dann oben rechts auf das Plus-Symbol, um einen neuen Eintrag hinzuzufügen.

Tragen Sie jetzt das Datum, die Uhrzeit und den zugehörigen Wert in die dafür vorgesehenen Felder ein und tippen Sie dann auf „Hinzufügen". Bestätigen Sie anschließend nochmals ihren eingegebenen Wert. Sie können natürlich jederzeit weitere Werte nachtragen beziehungsweise eintragen. Umso mehr Werte in der Health-App eingepflegt werden, umso besser können Sie sich ein Bild von Ihrem Gesundheitszustand machen.