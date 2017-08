04.08.2017 - 09:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Touch Bar des neuen MacBook Pro zeigt je nach App verschiedene Einstellungen an. Jedoch ist dies nicht in jeder App förderlich. In manchen Apps ist man besser beraten, wenn man sich statt individueller Optionen die altbekannten Funktionstasten anzeigen lässt. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wie Sie die Funktionstasten auf der OLED-Leiste für spezifische Apps aktivieren können.



04.08.2017 - 09:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Touch Bar ist äußerst anpassungsfähig (Bild: Stefan Molz)

Eigentlich lassen sich die traditionellen Funktionstasten auf der neuen Touch Bar des MacBook Pro schnell und problemlos anzeigen. Dazu reicht es aus, wenn Sie nur die (fn)-Taste in der unteren linken Ecke des Tastatur gedrückt halten und schon werden F1, F2 etc. auf der OLED-Leiste angezeigt. Allerdings gibt es für einzelne Apps auch eine Langzeitlösung, die die Funktionstasten dauerhaft anzeigt.

So zeigt die Touch Bar in bestimmten Apps stets die Funktionstasten an

Klicken Sie zunächst in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf das Apple-Logo und wählen Sie dann die Option „Systemeinstellungen“ aus. In den Systemeinstellungen klicken Sie nun auf den Menüpunkt „Tastatur“. Klicken Sie jetzt auf den Reiter „Kurzbefehle“ und wählen Sie danach aus der Seitenleiste den Punkt „Funktionstasten“ aus. Nach einem Klick auf das Plus-Symbol können Sie eine App auswählen, in der zukünftig standardmäßig die Funktionstasten auf der Touch Bar angezeigt werden sollen. Drückt man dann die (fn)-Taste in der App, dann werden die App-spezifischen Optionen angezeigt.