28.12.2017 - 08:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Es ist jedem schon einmal passiert. Sie schreiben einen Text, eine E-Mail, eine iMessage oder etwas anderes und stellen fest, dass Sie etwas umschreiben müssen. Beim Löschen stellen Sie dann fest, dass das Wort dahinter auch geändert werden muss. Bevor Sie nur zur Maus beziehungsweise zum Cursor greifen, können Sie auch mit der Tastatur von links nach rechts löschen. Dazu gibt es bereits seit vielen Softwaregenerationen eine kleine aber nützliche Tastenkombination.



So löschen Sie Zeichen vorwärts am Mac

Je nach Mac-Tastatur verfügt diese über einige offensichtliche und viele weitere versteckte Shortcuts für verschiedenste Funktionen. Über die Funktionstasten lassen sich beispielsweise die Helligkeit oder die Lautstärke anpassen, während Spotlight über den Shortcut Befehlstaste (cmd) + Leertaste gestartet werden kann. Allerdings gibt auch Features, die scheinbar nur mit einem Magic Keyboard mit Ziffernblock funktionieren, aber die vor allem für Vielschreibern oder Textern hilfreich sein kann. Sie können Texte beziehungsweise einzelne Zeichen auch nach vorne löschen und nicht nur über Backspace zurück.

Wenn Sie den Kurzbefehl nicht kennen, dann müssen ein Wort mit der Maus oder dem Trackpad auszuwählen oder der Cursor dahinter setzen, um es zu löschen. Mit einer einfachen Tastenkombination können Sie das Wort auch von vorne löschen. Drücken Sie dazu einfach die Funktionstaste (fn) + Backspace (Rücktaste) auf Ihrer Mac-Tastatur und Sie können Zeichen auch in umgekehrter Richtung löschen.

Übrigens funktioniert der Trick nicht nur in Apple eigenen Apps, sondern auch in Drittanbieter-Apps und kann bei Ausarbeitungen oder in Messenger-Programmen die Bedienung um einiges erleichtern.