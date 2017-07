04.07.2017 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Sie besuchen einen Freund in einer fremden Stadt und möchten sich dort auf einem größeren Platz treffen oder befinden sich an einem Ort ohne eine genaue Adressangabe? Kein Problem. Teilen Sie doch einfach Ihren Standort mit der Person. Dies ist entweder direkt aus den einzelnen Apps möglich oder kann auch alternativ aus Apples Karten-App heraus an den entsprechenden Kontakt verschickt werden. Wir erklären Ihnen, wie das funktioniert und welche Möglichkeiten Sie daneben noch haben.



Schnell mal seinen Freunden den Standort schicken, funktioniert ganz einfach (Bild: CC0)

So teilen Sie Ihren Standort direkt aus der Karten-App

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann Apples integrierte Karten-App. Warten Sie einen Augenblick, bis die App Ihren Standort festgestellt hat. Dies erkennen Sie an dem blauen Punkt auf dem Display. Tippen Sie danach den Punkt auf der Karte an. Am unteren Bildschirmrand wird nun Ihr Standort mit der ungefähren Adresse und dem Längen- und Breitengrad angezeigt. Darüber sehen Sie bereits in blau den Button „Standort teilen". Ein Tipp darauf, öffnet das Teilen-Menü für Sie.

Im Teilen-Menü können Sie Ihren Standort über die verschiedenen installierten Messenger wie iMessage (Nachrichten), WhatsApp, Telegram oder per E-Mail teilen. Daneben lässt sich dieser auch in den Notizen und Erinnerungen hinterlegen, sodass Sie den Ort später selbst auch wiederfinden können. Alternativ zum Antippen des blauen Punkts, können Sie Ihn auch auf „3D Touch"-Geräten fest drücken, damit Ihnen die Teilen-Funktion ohne die vielen weiteren Informationen auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Teilen.