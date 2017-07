27.07.2017 - 09:11 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit einigen Jahren verfügt das iPhone schon über einen smarten Sprachassistenten. Sie können ihn mittels langen Druck auf die Home-Taste starten oder Sie haben „Hey Siri“ aktiviert, um auch aus der Entfernung oder mit vollen Händen Fragen und Aufgaben stellen zu können. Jedoch kann der Assistent noch mehr. Beispielsweise kann er für Sie Anrufe tätigen – und zwar über Lautsprecher. Wir zeigen Ihnen, wie das klappt.



Wenn das iPhone nicht in der Nähe liegt, können Sie auch Siri nutzen (Bild: CC0)

Damit Sie Siri via Lautsprecher mit Ihren Liebsten verbindet, benötigt es ein paar Voraussetzungen. Sie sollten nach Möglichkeit ein iPhone 6s, iPhone SE oder iPhone 7 Ihr Eigenen nennen. Bei älteren Modellen funktioniert der „Trick“ nämlich nur, wenn sie am Ladegerät angeschlossen sind. Daneben sollten Sie über die Einstellungs-App > „Siri“ auch das optionale Feature „Hey Siri“ aktiviert und eingerichtet haben. Die Aktivierung wird bereits bei der Ersteinrichtung Ihres iPhone vorgeschlagen. Jedoch können Sie dies jederzeit nachholen.

So tätigen Sie Anrufe mit Siri via Lautsprecher

Wenn Sie Apples Sprachassistenten mittels Zuruf von „Hey Siri" aktiviert haben, dann sagen Sie „Rufe (Name oder Spitzname) auf (Privatnummer, iPhone usw.) über Lautsprecher an". In der Theorie klappt dies natürlich toll, aber praktisch ist dies natürlich nicht immer der Fall. Es empfiehlt sich daher den vollen Namen, beispielsweise „John Appleseed" anstatt nur „John", zu verwenden. Spitzennamen oder Verwandschaftsverhältnisse wie Mama oder Papa funktionieren bei den entsprechenden eingerichteten Kontakten ebenfalls. Sollte nur eine Nummer für den Kontakt hinterlegt sein, dann können Sie den Befehl auch etwas abkürzen. Sagen Sie in diesem Fall nur „Ruf (Name) über Lautsprecher an".