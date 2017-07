12.07.2017 - 10:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Es gibt die Funktion „Mein iPhone suchen", aber dafür wird ein anderes Gerät mit Internetbrowser benötigt und ist nicht sonderlich genau. Wer sein iPhone in den eigenen vier Wänden oder auf Arbeit verlegt hat, dem wird dieses Feature daher nur wenig nutzen. Allerdings kann genau da die Apple Watch einspringen, denn mit ihr kann das Apple-Smartphone in Räumen dank integrierter Suchfunktion schnell wiedergefunden werden.



Was tun, wenn man das iPhone doch mal suchen muss? (Bild: CC0)

Mit watchOS 3 hat Apple das Betriebssystem der Apple Watch komplett überholt. Neben dem neuen Dock fällt vor allem das überarbeitete Kontrollzentrum ins Auge. Während es früher zwischen den Checks versteckt war, ist der Zugriff nun einfach wie unter iOS, bietet jedoch andere Funktionen. Dazu zählen etwa der Flugmodus, der Nicht-stören-Modus, Mute, eine Batterieanzeige, AirPlay sowie die Displaysperre. Daneben wurde ein eigenes Icon für die iPhone-Suche hinterlegt. Wir möchten Ihnen kurz die Funktionsweise dahinter erklären, da das Feature das iPhone sowohl zur Aussendung von akustischen als auch optischen Signalen zwingen kann.

So finden Sie Ihr iPhone mit der Apple Watch wieder

Im Gegensatz zum bisherigen Betriebssystem hat Apple in watchOS 3 die Möglichkeit zum Suchen des iPhone prominenter platziert. Während man vorher noch die Checks nach dem Kontrollzentrum durchsuchen musste, hat dieses nun einen festen Platz erhalten. Dazu wischt man in der Zifferblatt-Ansicht von unten nach oben. Dort sieht man in der linken Spalte ein Telefon-Symbol. Ein Tipp darauf lässt das iPhone ähnlich wie ein Sonar piepen, sodass man es über den Ton wiederfinden kann. Alternativ dazu kann auch der Blitz an der Rückseite aktiviert werden. Dazu hält man den Finger auf das Telefon-Symbol gedrückt - allerdings nicht zu fest drücken.