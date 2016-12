23.12.2016 - 09:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Sollten Sie in die Verlegenheit gekommen sein, dass Ihre Hardware-Tasten am iPhone nicht mehr funktionieren oder nur eine einzelne Taste den Dienst verweigert, dann werden viele Sachen schwerer. Es gibt jedoch auch Möglichkeiten, um beispielsweise das iPhone ohne Power- und Home-Taste neu zu starten. Wir möchten Ihnen zwei Wege aufzeigen, die Sie ohne Datenverlust zum Ziel führen - egal, ob Neustart oder Abschaltung.



23.12.2016 - 09:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die erste Methode benötigt Zeit und Geduld – vielleicht sogar viel Zeit. Am einfachsten ist es nämlich die Batterie zu entleeren, um das Gerät ohne Power-Taste abzuschalten. Ein Neustart kann dann ganz einfach über den Anschluss des Ladekabels in die Wege geleitet werden. Um den Vorgang zu beschleunigen sollten die Bildschirmhelligkeit auf die höchste Stufe stellen und eine akkufressende Anwendung öffnen. Facebook oder Pokémon Go eignen sich sehr gut dazu. Allerdings gibt es noch einen eleganteren und schnelleren Weg, um das iPhone ohne Hardware-Tasten neu zu starten.

So starten Sie Ihr iPhone ohne Home- oder Power-Taste neu

Schritt 1: Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie die Einstellungs-App.

Schritt 2: Tippen Sie nun auf „Allgemein" und wählen dann „Bedienungshilfen" aus.

Schritt 3: In den Bedienungshilfen tippen Sie auf „AssistiveTouch".

Schritt 4: Aktivieren Sie die Funktion, indem Sie den Schieberegler nach rechts ziehen.

Schritt 5: Tippen Sie nun auf das erscheinende Kästchen mit dem weißen Kreis.

Schritt 6: Wählen Sie erst „Gerät" aus und halten Sie anschließend Ihren Finger auf „Bildschirm sperren" gedrückt. Es erscheint die typische Ausschalt-Ansicht.

Schritt 7: Ziehen Sie den Regler nach rechts und schalten Sie Ihr iPhone aus.

Schritt 8: Um Ihr iPhone wieder einzuschalten, schließen Sie einfach Ihr Ladekabel an das Gerät an.

