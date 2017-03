02.03.2017 - 18:04 Uhr Geschrieben von Joachim Kläschen

Dank des Zusammenspiels von schnellem Doppelkern-Prozessors und watchOS 3 macht die Neuauflage der Smartwatch deutlich mehr Spaß als der Vorgänger. Wir stellen Ihnen nachfolgend nützliche Apps, sowie unterhaltsame Spiele für die Apple Watch Series 2 vor. Natürlich können Sie diese auch mit den anderen Modellen der Apple-Smwartwach verwenden.



Nachfolgend finden Sie eine Reihe von Apps und Spiele für die Apple Watch mit kurzer Beschreibung, die wir Ihnen empfehlen. Allerdings ist die Reihenfolge nicht zwangsweise auch hierarchisch zu sehen.

2Do

Wem der Funktionsumfang von Apples Aufgabenverwaltung nicht ausreicht, findet in 2Do eine leistungsfähige Alternative. Diese versteht sich unter anderem auf wiederkehrende Aufgaben. Auf der Apple Watch bietet 2Do nach dem Start ein Menü, das den Weg zu in der Zukunft fälligen, als wichtig markierte oder schlicht allen eingetragenen Aufgaben sowie zu einer Liste mit einstellbaren Kriterien weist. Über einen Tipp auf das Display kann man Aufgaben als erledigt markieren oder die Fälligkeit hinausschieben. An Aufgaben angefügte Notizen kann man sich am Handgelenk anzeigen lassen.

Rules!

Das erste Spiel für die Apple Watch hat auch nach mehr als einem Jahr nichts von seinem Charme verloren. Rules! versetzt den Spieler auf die Schulbank zurück – er muss auswendig lernen. Auf dem Display der Apple Watch erscheinen knappe Regeln, die man auf eine vier Felder große Matrix von knuddeligen Spielfiguren anwenden muss. So gilt es beispielsweise, alle nach links schauenden oder alle grünen Figuren anzutippen. Die besondere Herausforderung des Spiels liegt darin, dass man sich zehn aufeinanderfolgende Regeln merken und diese nacheinander befolgen muss.

Instapaper

Täglich kommt vielen mehr unter den Mauszeiger, als sie gerade lesen können. Instapaper ist eine Sammelstelle für interessante Texte, mit denen man sich erst zu einem späteren Zeitpunkt auseinandersetzen möchte. Mit der Apple Watch kann man durch eine Liste gespeicherter Artikel blättern und sich diese vorlesen lassen. Dabei kann man die Sprechgeschwindigkeit durch Verlangsamen und Beschleunigen anpassen. Mit Schlagworten versehene Artikel sowie als Favoriten ausgezeichnete zeigt die App in Ordnern an, sodass man Gesuchtes auch auf dem kleinen Handgelenk-Display schnell findet.

Runeblade

Wer sich kämpfend in Fantasy-Welten die Zeit vertreiben möchte, kann dies in Runeblade tun. Als schwertschwingende Priesterin duelliert man sich mit einer Armada illustrer Gegner. Erbeutetes Gold wendet man für die Verbesserung der Klinge und Zaubersprüche auf, um den stetig stärker werdenden Widersachern gewachsen zu sein. So führt die langsam erzählte Geschichte durch verschiedene Umgebungen. Mit der iPhone-App kümmert man sich um die Verwaltung der Ausrüstung. Was den Spieler bei Laune hält, ist die Möglichkeit, seine Fähigkeiten konsequent weiterzuentwickeln.

Drafts

Die Notizen-App Drafts steht nach dem Öffnen auf der Apple Watch zum Diktat bereit und verschriftlicht Gesprochenes. Die Notizen wandern in einen Eingangskorb, der sich mit der Drafts-App auf dem iPhone abgleicht. Das Eingesprochene kann durch weitere Diktate ergänzt und diese Passagen vor oder hinter Vorhandenen angefügt werden. Alte Notizen kann man auf der Apple Watch löschen oder archivieren. Die iPhone-App bietet vielfältige Möglichkeiten, um die Notizen weiterzuverarbeiten – beispielsweise Texte an Twitter, Facebook oder die Nachrichten-App zu übergeben.

Workflow

Mit Workflow kann man Arbeitsabläufe, die aus mehreren Schritten bestehen, zusammenfassen. Aus zahlreichen Aktionen wählt man auf dem iPhone die gewünschten aus und ordnet diese in einer Reihe an. So kann man beim Verlassen des Autos GPS-Daten abfragen, mit Hilfe dieser einen Screenshot von Google Street View anfordern und das Bild zusammen mit der Adresse als Nachricht an sich selbst versenden, sodass die Suche nach dem geparkten Auto endlich der Vergangenheit angehört. Ausgewählte Workflows kann man über die Apple-Watch-App vom Handgelenk aus starten.

Spy_Watch

Tauchen Sie ab in die Welt der Spione! Als Chef einer Spionage-Organisation müssen Sie einem Agenten, der sich in unvorhersehbaren Abständen meldet, unterstützen. Meist sucht der Agent den Kontakt, um Ratschläge zu erbitten. Der Spieler wählt dann in der Regel zwischen zwei Handlungsoptionen. Bleibt eine Antwort aus, handelt der Agent auf eigene Faust. In zwischen die 15 Hauptmissionen eingeschobenen Trainingseinheiten werden die Fähigkeiten des Spions entwickelt. Spannung baut Spy_Watch vor allem durch die Unvorhersehbarkeit der Meldungen und deren Dringlichkeit auf. Die App ist allerdings im deutschen App Store derzeit nicht verfügbar.

Newsify

Nachdem man die iOS-App Newsify mit den URLs von interessanten Webseiten gefüttert hat, lädt der RSS-Reader die neuesten Artikel von diesen selbsttätig auf das iPhone. Die Watch-App lädt die zehn jüngsten Artikel auf die Apple Watch und stellt diese gut leserlich dar. Sollte dieser Lesestoff nicht ausreichen, kann man weitere Artikel nachladen. Sind Grafiken und Bilder eingebettet, zeigt Newsify diese auch auf der Apple Watch an. Nach der Lektüre kann man Artikel als gelesen markieren oder diese als Favoriten auszeichnen. Beide Entscheidungen übertragen sich auch auf die iOS-App.

1Password

Die Passwort-Verwaltung 1Password ist eine sichere und leicht bedienbare Software-Lösung, um Zugänge zu Webdiensten, Software-Lizenzen und vertraulichen Notizen abzulegen. Einzelne Einträge können in der iOS-App für die Anzeige auf der Apple Watch freigeschaltet werden. Nach der optionalen Eingabe eines vierstelligen Codes hat man häufig Benötigtes wie Kreditkarten-Daten oder PIN-Nummern am Handgelenk parat. Voraussetzung für das reibungslose Zusammenspiel von iPhone und Apple Watch ist die Freischaltung der Funktionen per In-App-Kauf in Höhe von 9,99 Euro.

Solitär !

Wer im Büro dabei gestört wird, sich seine Zeit mit Kartenlegen zu vertreiben, der kann das populäre Spiel nun auch am Handgelenk spielen. Sieben Kartenstapel müssen bei Solitär ! abgetragen werden, indem man die Karten entsprechend ihres absteigenden Wertes bei wechselnder Farbfolge sortiert. Durch Antippen einer Reihe wird die oberste Karte aus dem Stapel automatisch auf eine passende Position gelegt. Die Bedienung klappt selbst auf dem kleinen Display der Apple Watch so gut, dass man durch das eingängige Spielprinzip schnell die Zeit vergisst.

Downcast

Die Podcast-App Downcast wirkt auf dem iPhone etwas altbacken, hat aber vor allem Vielhörern zahlreiche sinnvolle Funktionen zu bieten. So kann man Podcasts in Listen organisieren. Diese Playlists sind anschließend auch auf der Apple Watch verfügbar. Vielfältig ist auch die Steuerung der Wiedergabe von der Watch aus: So kann man in verschiedenen Intervallen vor- und zurückspringen, die Wiedergabegeschwindigkeit ändern und das iPhone per Streaming wiedergegebene Episoden laden lassen. Allerdings ist die Watch-App nicht in der Lage, die Wiedergabe-Lautstärke anzupassen.

Spark

Wem die Funktionen der Mail-App für die Apple Watch nicht ausreichen, der sollte zur kostenlosen Alternative Spark greifen. Die App versteht sich auf IMAP- und POP-Konten und benachrichtigt auf der Watch umgehend über das Eingehen neuer Nachrichten. Diese kann man auf der Apple Watch lesen und auch beantworten. Spark bietet die Möglichkeiten, eine Antwort einzusprechen, Emoticons zu verschicken oder aus diversen vorgefertigten Antworten zu wählen. Spark trennt auf Wunsch Newsletter von Privat-E-Mails und bietet auch Zugriff auf gesendete, markierte und archivierte E-Mails.

Fish!

Eine interessante Integration der Digital Crown bietet der Apple-Watch-Ableger des iOS-Titels Fish! Per Tipp auf das Display wirft der Spieler die Angel aus und hofft auf bissige Wassertiere. Hat man einen Fisch an der Angel, muss man durch Drehen an der Digital Crown den Fang einholen. Dabei ist Vorsicht geboten, geht man zu hektisch vor, reißt die Leine und der Fang ist futsch. So gilt es stets, ein Auge auf die Spannungsanzeige am oberen Bildschirmrand zu haben. Dank auswechselbarer Köder beißen auch Exoten, die man schließlich in einem Trophäenraum bewundern kann.

TV Show Tracker

Wer sich die Freizeit mit TV-Serien vertreibt, findet in TV Show Tracker einen praktischen Begleiter. Nachdem in der iPhone-App die geschätzten Serien eingetragen wurden, gibt die Apple-Watch-App eine chronologische Liste aus, welche Ausstrahlungen als nächstes anstehen. Gesehene Folgen lassen sich abhaken, sodass eine alternative Liste auf der Apple Watch lediglich noch nicht gesehene Episoden anzeigt. Um die Einträge per iCloud zwischen mehreren iOS-Geräten abzugleichen und Werbebanner in der iOS-App zu entfernen, muss man einen In-App-Kauf in Höhe von 99 Cent tätigen.

Cosmos Rings

Square Enix gibt mit Cosmos Rings seinen Einstand auf Apples Wearable. Als Zeitgott muss der Spieler Gegner besiegen. Nur wenn man die eigenen Fähigkeiten aufmotzt, hat man eine Chance. Im Gegensatz zum eher passiven Runeblade muss man hier stärker am Ball bleiben. Im Falle des Scheiterns folgt der Neuanfang, allerdings behält man Erspieltes. Bevor es jedoch so weit kommt, kann man in der Zeit zurückspringen. Die Bedienung ist etwas verwirrend und zeigt die Grenzen der Apple Watch auf. Allerdings bekommt man auf dem kleinen Display grafisch überaus Ansprechendes geboten.

Sleep Pulse 2 Motion

Von Haus aus überwacht die Apple Watch zahlreiche Vitalwerte und Bewegung – was fehlt, ist allerdings eine App, die sich dem Schlaf widmet. Sleep Pulse 2 Motion springt in die Bresche und nutzt die Bewegungssensoren der Apple Watch, um das Schlafverhalten aufzuzeichnen. Vor dem Schlafengehen startet man die Watch-App, die man auch nach dem Aufwachen über das Ende der Schlafphase informiert. Die App sammelt die Daten über die Schlafdauer und -qualität und wertet diese in Diagrammen aus. Zudem fließen die Daten optional in die Health-App ein.