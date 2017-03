03.03.2017 - 19:04 Uhr Geschrieben von Joachim Korff

Nahtlos ins System eingebundene Helfer sind das Salz in der Suppe des Systems. Wir nennen Ihnen die – aus unserer Sicht – wichtigsten Helferlein. Diese Apps sind natürlich auch auf früheren Version von OS X funktionsfähig. Außerdem umfassen Sie eine ganze Reihe von Arbeitsfeldern. In jedem Fall aber machen Sie sich bezahlt und können Ihnen helfen in vielen Fällen Zeit zu sparen oder „mehr“ aus Ihrem System herauszuholen.



> Screenshot zeigt iStat Menus (Bild: Bjango) Sie interessieren sich für die Auslastung der Komponenten Ihres Macs? Dann benötigen Sie iStat Menus. Je nach Konfiguration kann die Erweiterung die Transferrate der Festplatte, die Auslastung des Prozessors, die Temperatur eines Bauteils, die Belegung des Arbeitsspeichers, die bewegte Datenmenge der Netzwerkschnittstelle und die Uhrzeit mit Kalender und Mondphase anzeigen. Mit einem Mausklick auf die jeweilige Anzeige spendiert iStat Menus weitere Daten zu den jeweiligen Werten. Das kann eine grafische Auswertung des RAM-Verbrauchs sein, die Transferraten der einzelnen Festplatten, die Umdrehungsgeschwindigkeit der Lüfter, oder die anstehenden Termine für den heutigen Tag sein. Fazit: Mit iStat Menus haben Sie die inneren Werte Ihres Macs im Blick. <

MacOS ist das Bindeglied zwischen den von uns genutzten Anwendungen. Es muss unauffällig aber schnell seine Arbeit verrichten. Dabei soll es uns so weit wie möglich Arbeit abnehmen oder zumindest erleichtern, wobei die von Apple gelieferten Funktionen nur einen Kompromiss darstellen. Nicht jeder benötigt in der Menüzeile die Wahlmöglichkeit für den Tonausgang. Auch die Quick-Look-Funktion, eine Datei per Leertaste anzeigen zu lassen, ist nicht für alle gleich wichtig. Wir haben geguckt, was auf unseren Rechnern installiert ist und eine Liste der von uns am liebsten genutzten Erweiterungen zusammengestellt. Die Kriterien, um in diese Liste aufgenommen zu werden, sind die Unterstützung von macOS Sierra, ein erkennbarer Mehrwert in der Benutzung und die Ausführung als Hintergrundprozess oder Menulet.

Wir präsentieren Ihnen nachfolgend eine Reihe von Apps, die Ihren Umgang mit macOS erweitern helfen. Die Reihenfolge, in der wir die Apps präsentieren hat keine Gewichtung.