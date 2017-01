18.01.2017 - 09:35 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Safari ist seit vielen Software-Generationen fest mit Apples Betriebssystem verankert. Auch in macOS Sierra ist es der Standardbrowser und die erste Wahl für viele Nutzer. Auch eine gewisse Individualität wurde implementiert, sodass ein schneller Zugriff auf oft benötigte Funktionen gegeben ist. Wir möchten Ihnen zeigen, wie Sie schnell und einfach die Safari-Toolbar an ihre Bedürfniss anpassen können.



So passen Sie die Safari-Toolbar unter macOS Sierra an

Wie die meisten Toolbars lässt sich auch die Safari-Toolbar individuell an eigene Gewohnheiten anpassen. So lassen sich etwa entsprechende Buttons für iCloud-Tabs, Favoriten oder den Drucker direkt in der Symbolleiste ablegen.

Schritt 1: Öffnen Sie Safari, wenn Sie das nicht schon getan haben.

Schritt 2: Links und rechts von der Adresszeile befindet sich die Toolbar. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der beiden Seiten und klicken dann auf "Symbolleiste anpassen".

Schritt 3: Nun werden alle verfügbaren Bedienelemente eingeblendet, die schnellen Zugriff auf unterschiedliche Funktionen bieten können. Um ein Element zur Safari-Toolbar hinzuzufügen, ziehen Sie es mit gedrückter linker Maustaste einfach an die gewünschte Stelle in der Symbolleiste. Zum Entfernen ziehen Sie das Symbol einfach aus der Toolbar und lassen die Maustaste los.

Schritt 4: Sobald Sie Ihre individuellen Anpassungen vorgenommen haben, klicken Sie einfach auf "Fertig" und können die neu hinzugefügten Elemente sofort ausprobieren.

Tipp: Einige Elemente wie "Vorwärts/Rückwärts" und natürlich die Adresszeile sollten Sie in jedem Fall in der Symbolleiste belassen, um eine einfache Bedienung zu gewährleisten beziehungsweise um überhaupt surfen zu können.

Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.