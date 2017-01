25.01.2017 - 10:08 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Sony veröffentlichte vor geraumer Zeit ein Update für die PlayStation 4, das es erlaubt die meisten Spiele auch am Mac spielen zu können. Das Feature ist bereits länger als Remote Play bekannt, war bisher nur für Sony-Smartphones und die PlayStation Vita verfügbar. Dazu benötigt man natürlich noch eine App und einen PS4-Controller. Den Rest erklären wir Ihnen in der folgenden Anleitung Schritt für Schritt, damit Sie demnächst auch am Mac richtig zocken können.



25.01.2017 - 10:08 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Vorbereitungen für Remote Play auf Mac

Schritt 1: Starten Sie Ihre PlayStation 4 und installieren die neueste Softwareversion über „Einstellungen" → „Systemsoftware-Update".

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass Remote Play auf Ihrer PS4 aktiviert ist. Gehen Sie dazu in „Einstellungen" → „Remote-Play-Verbindungseinstellungen" und setzen den Haken bei „Remote Play aktivieren.

Schritt 3: Nun müssen Sie Ihr PS4-System als primäres System aktivieren. Öffnen Sie hierzu „Einstellungen" → „PlayStation Network/Konto-Verwaltung" → „Als deine primäre PS4 aktivieren" und folgen der Anleitung am Bildschirm.

Schritt 4 : Laden Sie sich als nächstes die Remote-Play-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mac.

Schritt 5: Legen Sie sich einen Dualshock-4-Wireless-Controller und das zugehörige Ladekabel bereit.

Profi-Tipp: Es ist empfehlenswert, dass du deine PS4 jederzeit mittels Fernsteuerung aus dem Ruhezustand geweckt werden kann.

Systemvoraussetzungen

ein Mac mit OS X Yosemite oder neuer

Intel Core i5-520M Prozessor 2,40 GHz oder schneller

40 MB oder mehr freier Speicherplatz

2 GB RAM oder mehr

ein USB-Anschluss

Internetverbindung

Lesetipp

22 Tricks, die jeder Mac-Anwender kennen sollte

Apple hat sich große Mühe gegeben macOS so einfach wie möglich zu gestalten. Im Großen und Ganzen ist Ihnen das natürlich gelungen, aber... mehr

So richten Sie Remote Play am Mac ein

Schritt 1: Schalten Sie Ihre PlayStation 4 ein.

Schritt 2: Schließen Sie jetzt Ihren Dualshock-4-Controller per USB-Kabel an Ihren Mac an.

Schritt 3: Starten Sie die PS4-App. Diese finden Sie über das Dock in „Programme".

Schritt 4: Klicken Sie auf „Start" und geben Sie dort Ihre „Sony Entertainment Network"-Logindaten ein.

Schritt 5: Jetzt wird sich Ihr Mac mit Ihrer PlayStation 4 verbinden.

Tipp: Wenn sich Ihr Mac und Ihre PS4 im selben Netzwerk befinden, erzielen Sie die bestmögliche Performance. Für das Spielen via Internet empfiehlt Sony eine schnelle Internetverbindung mit mindestens 5 Mbit/s.

Manuelles Koppeln der PS4 mit dem Mac

In wenigen Fällen kann es sein, dass der Mac die PS4 nicht auf Anhieb findet. Klicken Sie dazu beim Starvorgang der App auf "Manuell registrieren" und öffnen auf Ihrer PS4 „Einstellungen" → „Remote-Play-Verbindungseinstellungen" → „Gerät hinzufügen". Geben Sie dann die angezeigte Nummer in der Remote-Play-App auf Ihrem Mac ein.