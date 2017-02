08.02.2017 - 08:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apples Mac-Computer sind seit Jahren Dreh- und Angelpunkt für Kreative. Nicht selten kommt es da vor, dass auch Word-Dokumente geöffnet werden müssen. Während unter Windows ein Öffnen ohne Microsoft Office schwer möglich ist, hat der Mac gleich mehrere Anwendungen standardmäßig installiert. Wir möchten Ihnen zeigen, wie Sie DOCX-Dateien öffnen und bearbeiten können, wenn Office nicht installiert ist.



So öffnen Sie ein DOCX-Dokument mit TextEdit unter macOS Sierra

Auf jedem Mac hat Apple ein standardmäßiges Textverarbeitungsprogramm vorinstalliert. Dieses ist zwar schlicht und einfach gehalten, kann jedoch auch textbasierte DOCX-Dokumente problemlos öffnen. Einige Versionen von macOS machen dies sogar standardmäßig nach einem Doppelklick auf die Datei. Zwar lassen sich Texte bearbeiten und speichern, aber für komplexerer oder speziell formatiert DOCX-Dateien eignet sich TextEdit nicht. Ansonsten sollten Sie beim Öffnen folgende Schritt beachten:

Schritt 1: Öffnen Sie im Dock den Ordner "Programme" und wählen die App "TextEdit" aus.

Schritt 2: Klicken Sie nun in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf "Ablage" und dann auf "Öffnen".

Schritt 3: Wählen Sie jetzt ein DOCX-Dokument aus und klicken Sie auf "Öffnen".

Noch einfach geht es natürlich, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die DOCX-Datei klicken und anschließend aus dem Kontextmenü "Öffnen mit" "TextEdit" auswählen.

So öffnen Sie ein DOCX-Dokument mit Pages unter macOS Sierra

Neben TextEdit wird auf modernen Mac-Modellen standardmäßig das Word-Pendant Pages vorinstalliert. Dieses kann ebenfalls für das Öffnen von DOCX-Dokumenten verwendet werden. Gerade bei komplizierteren Formatierungen macht Pages ein deutlich bessere Figur als TextEdit. Allerdings entspricht die Formatierung auch hier nicht völlig dem Original und kann teils stark abweichen.

Schritt 1: Öffnen Sie im Dock den Ordner "Programme" und wählen anschließend "Pages".

Schritt 2: Klicken Sie nun in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf "Ablage" und wählen Sie "Öffnen" aus. (In älteren Versionen kann die Funktion mit "Importieren" betitelt sein.)

Schritt 3: Wählen Sie jetzt das DOCX-Dokument wie bei TextEdit aus und klicken Sie dann auf "Öffnen".

Noch einfach geht es natürlich, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die DOCX-Datei klicken und anschließend aus dem Kontextmenü "Öffnen mit" "Pages" auswählen.

Tipp: Wer oft mit Office-Dateien zu tun hat, der sollte langfristig über den Kauf eines Microsoft-Office-Produkts nachdenken. Die Kompatibilität ist gegenüber Pages, Numbers und co. natürlich nochmals deutlich erhöht, wenn auch nicht gänzlich perfekt, aber Microsoft lieferte mit den letzten Updates stets hohe Qualität ab und nährt sich langsam dem Windows-Pendant an.

