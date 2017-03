08.03.2017 - 10:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In den letzten Jahren hat sich bereits einiges im Zubehörmarkt für den Mac getan. Jedoch gibt es vor allem ein Zubehörteil, das dem Windows-Markt gerade in der Ergonomie oftmals nachsteht – das Keyboard. Während beim Mac ein sauberes Design und klare Linien im Vordergrund stehen, sind die meisten Windows-Tastaturen auf Dauer schmeichelnder für die Hände. Wieso dann nicht einfach ein PC-Keyboard am Mac verwenden?



Beim Einsatz einer Windows-Tastatur am Mac ergibt sich ein großes Problem: Während bei einem Mac-Keyboard die Tasten Control (ctrl), Alt (⌥) und Command (⌘) vorhanden sind, besitzt eine Windows-Tastatur typischerweise eine Steuerungstaste, eine Windows-Taste sowie natürlich auch eine Alt-Taste. Das klingt natürlich nicht sonderlich dramatisch, macht aber den feinen Unterschied.

Während die angeschlossene Windows-Tastatur die Funktionen der einzelnen Tasten übernimmt, ändert sich jedoch die Reihenfolge, sodass man sich entweder umgewöhnen muss oder aber die Reihenfolge tauscht:

Mac ctrl ⌥ ⌘ Windows Strg ⌘ ⌥

Diese Reihenfolge lässt sich jedoch schnell neu festlegen.

So ändern Sie die Reihenfolge der Funktionen der Sondertasten

Schritt 1: Klicken Sie in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf das Apple-Logo und wählen Sie „Systemeinstellungen".

Schritt 2: Wählen Sie in den Systemeinstellungen „Tastatur" aus und klicken dann im Reiter „Tastatur" unten rechts auf „Sondertasten".

Schritt 3: Wählen Sie nun oben im Feld „Tastatur auswählen" Ihre Windows-Tastatur aus.

Schritt 4: Im Dropdown-Menü hinter der Wahltaste wählen Sie jetzt „⌘ Befehlftaste" und bei Befehlstaste „⌥ Wahltaste" aus, um die beiden Tasten in ihrer Funktion zu vertauschen.

Schritt 5: Klicken Sie anschließend auf „OK", um die Einstellungen zu speichern.

Schritt 6: Sie können die Sondertasten nun in der gewohnten Reihenfolge verwenden, um beispielsweise bekannte Tastenkürzel zu nutzen.

Tipp: In die Tastatur-Einstellungen gelangen Sie etwas schneller, wenn Sue auf Wahltaste (alt) + F5 (oder F6) auf Ihrem Keyboard drücken.

