Apple hatte im letzten Jahr die drahtlosen AirPods als perfekte Ergänzung zum iPhone und zur Apple Watch vorgestellt. Am Mac funktionieren sie ebenfalls tadellos. Auch wenn sie natürlich mit Apple-Produkten am besten funktionieren, können Sie auch an anderen Geräten - wie etwa Android-Smartphones - genutzt werden. Allerdings herrschen hier Einschränkungen in puncto Funktionalität.



So verbinden Sie die AirPods mit einem Android-Smartphone

Lassen Sie die AirPods im Ladecase und öffnen Sie zunächst den Deckel Halten Sie nun die Setup-Taste auf der Rückseite des Ladecases gedrückt, bis die Statusanzeige weiß leuchtet. Dies signalisiert Ihnen, dass sich die drahtlosen Ohrhörer nun im Pairing-Modus befinden.

Nehmen Sie jetzt Ihr Android-Smartphone zur Hand und öffnen Sie in den Einstellungen die Bluetooth-Optionen. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte die AirPods aus, um beide Geräte miteinander zu verbinden. Gegebenenfalls müssen Sie hierbei den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

AirPods mit Android-Smartphone verbinden funktioniert nicht - so geht's doch

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich die AirPods nicht mit dem Android-Smartphone verbinden. Hier gibt es jedoch ein Trick, der fast immer Abhilfe schafft. Stellen Sie zunächst sicher, dass das Ladecase und die Ohrstöpsel geladen sind. Auch der Deckel des Ladecases sollte nach dem letzten Verbindungsversuch noch geöffnet sein. Schließen Sie den Deckel und warten Sie ca. 15 Sekunden, bevor Sie ihn erneut öffnen. Die Statusanzeige sollte nun weiß blinken. Blinkt sie nicht, dann halten Sie die Setup-Taste erneut gedrückt, bis sie wieder weiß leuchtet. Starten Sie anschließend einen weiteren Verbindungsversuch auf Ihrem Android-Smartphone.