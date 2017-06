16.06.2017 - 14:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Kalkulation mit Tabellen-Applikationen wie Microsoft Excel oder Apples Numbers kann mit Hilfe von Formeln schnell sehr umfangreich und kompliziert werden. So sind automatische Berechnung im Handumdrehen möglich, aber nur, wenn man die kleinen Feinheiten beachtet. Dazu gehört beispielsweise auch das Festlegen von Zeilen- beziehungsweise Spaltenreferenzen als absolute Werte, sodass Sie die Formel auch an anderer Stelle verwenden können.



Numbers ist eine gute Alternative zu Microsoft Excel (Bild: CC0)

Wenn Sie bereits mit Excel oder Numbers gearbeitet und dabei natürlich auch Formeln genutzt haben, werden Sie wissen, dass beim Verschieben oder Kopieren der Daten die Referenzen aus der Ursprungszelle nicht übernommen werden. Dies lässt sich jedoch mit wenigen Handgriffen verhindern, sodass die Formel nur noch relativ zur neuen Position angepasst werden.

So behalten Sie Zeilen- und Spaltenreferenzen von Formeln bei

Doppelklicken Sie auf eine Formel in der Numbers-Tabelle, die Sie verschieben oder an eine andere Stelle kopieren möchten, ohne dass der aktuelle Inhalt verändert wird. Klicken Sie neben der beizubehaltenden Zellenreferenz (beispielsweise „B1") auf das Dreiecksymbol. Bei Bereichsformel, wie etwa Summen, können Sie nun festlegen, ob beim Start- oder Zielwert die Zeile, die Spalte oder beides beibehalten werden soll. Setzen Sie dazu in den entsprechenden Kästchen einen Haken. Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf das grüne Häckchen rechts neben der Eingabemaske.

Es können sowohl Spalten als auch Zeilen beibehalten werden (Bild: Screenshot)

Sollten Sie sich noch nicht sicher sein, ob die Zeilen- beziehungsweise Spaltenreferenz tatsächlich unverändert bleibt, können Sie die Zelle zunächst nach der Auswahl mittels Befehlstaste (cmd) + (c) kopieren und an einer anderen Stelle wieder einfügen. Sollte Sie dasselbe Ergebnis sehen, dann können Sie die ursprüngliche Zelle ersetzen oder löschen.