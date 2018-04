Erweiterungen machen das Surfen noch besser (Bild: CC0, StockSnap via Pixabay)

Plug-ins, Extensions, Add-ons: Webbrowser erhalten durch Erweiterungen viele neue Funktionen. Wir stellen Ihnen regelmäßig die nützlichsten, schönsten oder einfach nur lustigsten Zusatzwerkzeuge für Chrome, Safari und Firefox vor. Netflix 1080p, verbesserte Google Suche und Taskade sind die drei Browsererweiterungen, die wir Ihnen in diesem Monat vorstellen.

Thomas Raukamp „Plug-in-Entwickler behandeln Safari zunehmend stiefmütterlich – zu Unrecht! Auf welche Erweiterung für den Apple-Webbrowser wollen Sie nicht mehr verzichten? Schreiben Sie uns Ihre Favoriten!“

Netflix 1080p

Es ist schon eine merkwürdige Sache: Die Wiedergabequalität von Netflix variiert je nach verwendetem Webbrowser und Betriebssystem. Laut eigenen Angaben des Videostreaming-Dienstes stellen Chrome, Firefox und Opera Filme und Serien nur in einer Auflösung von 720p und somit in 1280 mal 720 Pixeln dar – und bleiben somit weit unter den Möglichkeiten moderner Macs. Groteskerweise liefert Chrome unter Googles Chrome-OS-Betriebssystem immerhin 1080p. Auch Apples hauseigener Browser Safari schafft es auf dem Mac auf 1920 mal 1080 Bildpunkte im 16:9-Format. Noch besser sieht es unter Windows aus: Microsofts aktueller Webbrowser Edge stellt Videos in feinster 4K-Auflösung dar.

Netflix in besserer Auflösung mit Chrome und Firefox auf dem Mac: ein Plug-in macht’s möglich! (Bild: Screenshot)

Wer statt Safari lieber Chrome oder Firefox auf dem Mac nutzt, kann der Auflösung zum Glück mit der Erweiterung Netflix 1080p nachhelfen. Der Name ist durchaus Programm: Das Add-on sorgt dafür, dass Netflix in beiden Browsern mit 1080p „sendet“ – immerhin etwas! Konfigurationen sind nicht notwendig: Einfach Netflix laden und loslegen, heißt die Devise!

Auf kleinen Bildschirmen mag der Unterschied indes geringer anmuten als erhofft. Wer die resultierende Auflösung daher testen will, für den stellt Netflix höchstpersönlich einige Testvideos bereit.

Verfügbarkeit: Chrome, Firefox

Google Search View Image Button

Da sind Google wohl einige Fotografen und Agenturen aufs Dach gestiegen: Der Bildersuche der Suchmaschine ist die Schaltfläche „Bild ansehen“ verloren gegangen, die Fotos unabhängig von der zugrundeliegenden Webseite darstellte. Wer sie vermisst, holt sie einfach mit einer cleveren Browsererweiterung zurück. Da gibt es einige, „Google Search View Image Button“ arbeitet bei uns sicher und zuverlässig.

Da ist er wieder: Der „View Image“-Button in der Bildersuche von Google. (Bild: Screenshot)

Verfügbarkeit: Chrome, Firefox

Taskade

Der Markt der Aufgabenverwaltungen ist bereits rappelvoll. Trotzdem ist der Neuzugang Taskade einen Blick wert: Einmal installiert, öffnet er seine To-dos beim Öffnen eines neuen Browser-Tabs.

Taskade verwaltet Aufgabenlisten inklusive Unteraufgaben im Karteireiter des Webbrowsers. (Bild: Screenshot)

Der Funktionsumfang des englischsprachigen Angebots beschränkt sich bisher aufs Wesentliche. Für Freiberufler und kleine Teams könnte das übersichtliche Angebot aber bereits reichen. Zudem sind bereits Desktop-Apps für Mac und Windows verfügbar, mobile Versionen für iPhone, iPad und Android-Geräte sollen folgen.

Verfügbarkeit: Chrome, Firefox

