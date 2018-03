07.03.2018 - 15:20 Uhr Geschrieben von Stefanie Seidler



07.03.2018 - 15:20 Uhr Geschrieben von Stefanie Seidler

Die mobile LaCie USB-C-Festplatte Porsche Design verbindet technische Hochleistung mit einem minimalistischen Design. (Bild: LaCie)

Wir speichern immer mehr Fotos, Videos und Dokumente. Um bei der riesigen Auswahl an externen Festplatten nicht den Überblick zu verlieren, gibt es einiges zu beachten.

Wer eine umfangreiche digitale Foto-, Musik- oder Videosammlung besitzt, der stößt auch bei MacBook und iMac schnell an die Grenzen der Speicherkapazität. Selbst wenn Sie die iCloud-Fotomediathek verwenden, ist es wichtig, dass Sie Ihre Dateien zusätzlich nochmal lokal sichern. Externe Festplatten eignen sich perfekt zur Speichererweiterung oder auch als Backup-Lösung zur Datensicherung mit Time Machine. Bei der Wahl einer externen Festplatte spielen allerdings verschiedene Faktoren eine Rolle. LaCie, die Premium-Marke von Seagate Technology, entwickelt hochwertige externe Speicherlösungen und setzt wie Apple beim schlanken MacBook auf Leichtigkeit, Portabilität und perfektes Design.

Wichtig ist neben dem Einsatzort auch die Geschwindigkeit der Datenübertragung zwischen MacBook und der externen Festplatte. Wer regelmäßig viele Daten extern speichert, sollte auf einen schnellen Anschluss (USB-C) als Schnittstelle setzen. Bei der Wahl der Speicherkapazität sollten Sie darauf achten, dass die externe Festplatte, die Sie als Backup verwenden möchten, mindestens doppelt so viel Speicher hat, wie das Gerät, dass Sie sichern möchten.

Unterwegs speichern

Mit den portablen Rugged-Festplatten von LaCie sind Ihre Dateien sicher vor Wasser, Staub, Herunterfallen und Stößen geschützt. (Bild: LaCie)

Wenn es hart auf hart kommt, dann brauchen Sie eine stabile und robuste Festplatte, die Ihre Dateien sicher schützt. Seit über zehn Jahren haben sich die LaCie Rugged-Festplatten auch in den anspruchsvollsten Situationen bewährt. Ob Stöße, Regen oder Staub, die stabilen externen Festplatten von LaCie sind der perfekte Begleiter für alle, die viel unterwegs sind.

Für unterwegs ist die kompakte LaCie Rugged USB-C die perfekte Wahl. Die LaCie Rugged USB-C bietet bis zu 5 TB Speicher, verfügt über eine USB-C-Schnittstelle und überträgt Daten mit einer Geschwindigkeit von 130 MB/s. Dank der robusten, orangen Außenhülle ist die Festplatte sicher vor Stürzen aus bis zu 1,2 Metern Höhe sowie Druck bis zu 1000 Kilogramm. Zudem ist diese Festplatte auch noch regenfest. So können Sie die LaCie Rugged Mini überall einsetzen- ob im Urlaub oder auf Geschäftsreise.

Neben dem kleinsten Familienmitglied gibt es in der Rugged-Reihe von LaCie noch weitere robuste Festplatten, die nicht nur für Privatanwender interessant sind. So bietet die Rugged Thunderbolt eine rasante Datenübertragung von 510 MB/s. Die Rugged Secure punktet mit der bewährten Verschlüsselungstechnik Seagate Secure und einem zweijährigen Datenrettungsservice.

Speichern mit Stil

Für die Sicherung oder Datenauslagerung zu Hause bietet LaCie in Zusammenarbeit mit Porsche Design Mobile- und Desktop-Speicherlösungen an, die im Design perfekt mit MacBook und iMac harmonieren. Bereits seit 2003 arbeiten LaCie und Porsche Design eng zusammen, um Hightech mit hochwertigem Design zu verbinden.

So gibt es beispielsweise passend zum 12 Zoll MacBook in Roségold und Gold die LaCie Porsche Design Mobile Drive (in der Ausführung mit 2TB) als Sonder-edition zu kaufen.

Die kompakten LaCie-Festplatten im minimalistischen Porsche-Design besitzen ein elegantes Gehäuse aus Aluminium das im Sandstrahlverfahren veredelt wurde. Die abgerundeten Ecken und die hochglänzenden abgeschrägten Kanten unterstreichen den modernen Stil von Porsche Design. Dafür wurden die LaCie Porsche Design Mobile Drive und die LaCie Porsche Design Desktop Drive mit dem renommierten Red Dot Design-Award ausgezeichnet.

Doch auch unter der Haube können sich die LaCie Porsche Design Festplatten'' sehen lassen. Dank des schnellen USB-C-Anschlusses bietet die LaCie Porsche Design Mobile Drive bei der Datenübertragung Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.

Bolt3 bietet Geschwindigkeiten von bis zu 2800 MB/s. So können Sie auch 6K-Videos bearbeiten. (Bild: LaCie)

So können Sie eine 700 MB große Datei in weniger als sieben Sekunden von Ihrem MacBook auf die externe Festplatte übertragen. Dank des mitgelieferten USB-C-auf-USB 3.0-Adapterkabels können Sie die externe Festplatte auch mit einem älteren Mac nutzen. Die LaCie Porsche Design Mobile Drive ist in den Speicherkapazitäten 1 TB (Silber), 2 TB (Silber, Gold, Roségold), 4 TB (Silber) und 5 TB (Silber) verfügbar.

Die LaCie Porsche Design Desktop Festplatten sind in den Kapazitäten 4 TB, 5 TB, 6 TB und 8 TB erhältlich. Dieses Laufwerk ist dabei mehr als ein Datenspeicher. Dank des USB-C-Anschlusses kann die externe Festplatte von LaCie sogar Ihr MacBook aufladen. Der automatische Energiesparmodus verringert den Stromverbrauch bei Nichtgebrauch um bis zu 77 Prozent. Auch beim Desktop Drive ist ein USB 3.0-Adapterkabel im Lieferumfang erhalten.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede USB-C und Thunderbolt 3: Der USB-C-Standard beschreibt das neue, benutzerfreundliche Steckerformat. Das von Apple zusammen mit Intel entwickelte Thunderbolt 3 ist die Schnittstelle, die auf USB-C-Anschlüssen ausgeführt werden kann.

