13.12.2017 - 09:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mit jedem Update wird der Mac wieder ein Stück intelligenter geworden und hilft nicht nur besser bei Suchanfragen, sondern macht auch eigenständige Vorschläge für Kontakte, die es in Ihren E-Mails findet. Dabei erkennt das macOS High Sierra auch Änderungen in Kontaktdaten und informiert den Nutzer auch darüber. Wenn Sie die Kontaktvorschläge nicht mehr erhalten möchten, dann können diese relativ simpel abgestellt werden.



Schon seit OS X 10.11 werden Kontakte automatisch vorgeschlagen (Bild: Bildmontage: Mac Life)

So deaktivieren Sie Kontaktvorschläge der Mail-App

Es kann verschiedene Gründe geben, die Kontaktvorschläge zu deaktivieren. Zum einen sind die Vorschläge nicht immer ganz korrekt und zum anderen kann die Kontakt-App bei regem E-Mail-Verkehr mit vielen verschiedenen Personen schnell mit diversen fehlerhaften Daten gefüllt werden.

Schließen Sie zunächst die Mail-Applikation am Mac, falls diese geöffnet ist. Öffnen Sie die Kontakt-App in macOS 10.13 High Sierra. Diese finden Sie standardmäßig im Dock oder im Ordner „Programme“ im Finder. Klicken Sie dann in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Kontakte“ und wählen „Einstellungen“ aus. Klicken Sie auf den Reiter „Allgemein“. Entfernen Sie den Haken vor „Von Siri gefundene Kontakte einblenden“.

Die Deaktivierung löscht alle nicht angenommenen Kontaktvorschläge (Bild: Screenshot)

Bestätigen Sie das Ausblenden der Kontaktvorschläge, indem Sie auf „Ausschalten“ klicken. Dadurch werden auch sämtliche nicht-bestätigte Kontakte aus der Kontakt-App gelöscht.

Sie können die Kontakt-App nun schließen und wieder die Mail-App öffnen, um wie üblich ihre E-Mails zu verwalten.

Ihr Mac wird fortan Ihre E-Mails nicht mehr nach Kontakten durchsuchen und keine Kontaktvorschläge mehr machen.