06.03.2018 - 12:36 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Für Einsteiger: Im Regelfall durchsucht Mail am Mac stets sämtliche Posteingänge automatisch nach neuen E-Mails. Dies lässt sich sowohl als Automatik als auch nach Zeitintervallen einstellen. Allerdings werden verschiedene Intervalle vorgegeben. Wem das nicht reicht, der kann auch einen manuellen E-Mail-Abruf erzwingen. Wir zeigen Ihnen, wie das mittels Menüleiste und Shortcut erledigt werden kann.

Eigentlich läuft der Abruf von E-Mails automatisch ab. Dies funktioniert normalerweise für die meisten Nutzer ganz gut und ist zudem äußerst bequem. Doch aus verschiedensten Gründen kann man eine Mail sehr dringend erwarten. Dann muss man nicht extra auf den nächsten automatischen Abruf warten, sondern kann den Abruf selbst auf einfache Weise erzwingen.

Manueller E-Mail-Abruf mit einem Shortcut

Möchte man schnell neue E-Mails in Mail am Mac abrufen, dann funktioniert dies auch mit einer einfachen Tastenkombination. Klicken Sie zunächst Ihren Posteingang an und drücken Sie dann die Umschalttaste (shift) + Befehlstaste (cmd) + (n) auf Ihrer Tastatur, damit Mail die E-Mail-Server der Accounts kontaktiert. Vergisst man etwa die Umschalttaste zu drücken, kann man eine neue E-Mail verfassen.

E-Mails manuell abrufen

Wer sich keinen Shortcut merken möchte, der kann die E-Mails auch über die Menüleiste am oberen Bildschirmrand abrufen. Dazu klicken Sie einfach auf „Postfach“ und dann auf „Alle neuen E-Mails empfangen“. So werden aller E-Mail-Server Ihrer Accounts nach neuen E-Mails durchsucht.

Alternativ finden Sie über der Seitenleiste mit den unterschiedlichen Postfächer ein Brief-Symbol. Dies ermöglicht Ihnen ebenfalls den manuellen Abruf der E-Mails.

Hinweis: Nicht alle Dienste geben Ihnen die Möglichkeit im Sekundentakt E-Mails abzurufen. Einige Server sind mit Sperren versehen, die den Abruf erfahrungsgemäß nur alle fünf bis zehn Minuten zulassen.

