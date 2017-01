09.01.2017 - 09:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

PDF-Dokumente erfreuen sich großer Beliebtheit, da Sie auf allen Systemen nahzu identisch dargestellt werden. Allerdings benötigt man nicht in jedem Fall das vollständige Dokument, sondern nur Auszüge daraus, die die wichtigsten Informationen enthalten. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wie Sie unter macOS Sierra einzelne beziehungsweise mehrere Seiten aus einem PDF in eine separate Datei verwandeln können – so einfach geht's...



09.01.2017 - 09:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

So ziehen Sie einzelne Seiten aus PDF-Dokumenten unter macOS Sierra

Schritt 1: Öffnen Sie zunächst das PDF-Dokument, aus dem Sie eine oder mehrere Seiten in einer separaten Datei ablegen möchten, mit der Vorschau-App. Haben Sie diese nicht mehr als Standardapp eingestellt, dann rechtsklicken Sie auf das Dokument und wählen anschließend unter „Öffnen mit" → „Vorschau" aus.

Schritt 2: Klicken Sie jetzt oben links im Fenster auf das Darstellungs-Symbol und wählen Sie die Miniatur-Ansicht aus, sodass danach die Seitenleiste eingeblendet und damit alle Seiten des Dokuments in übersichtlicher Form dargestellt werden.

Lesetipp 22 Tricks, die jeder Mac-Anwender kennen sollte Apple hat sich große Mühe gegeben macOS so einfach wie möglich zu gestalten. Im Großen und Ganzen ist Ihnen das natürlich gelungen, aber... mehr

Schritt 3: Wählen Sie anschließend eine oder mehrere Seiten in der Seitenleiste aus. Um mehr als eine Seite auszuwählen, halten Sie die Befehlstaste (cmd) gedrückt, während Sie auf eine Seite klicken.

Schritt 4: Sobald Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben, halten Sie die linke Maustaste auf eine ausgewählte Seite gedrückt und ziehen Sie sie per Drag&Drop aus Fenster auf den Schreibtisch oder in einen Ordner.

Schritt 5: Auf dem Schreibtisch (oder in dem gewählten Ordner) finden Sie jetzt ein neues PDF-Dokument mit dem Namenszusatz „(verschoben)", welches ausschließlich die ausgewählten Seiten enthält.

Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.