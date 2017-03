15.03.2017 - 10:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

macOS Sierra macht im Vergleich zu den Vorgängerversionen vieles besser und bringt diverse neue Funktionen mit sich. Abgesehen von Siri lässt sich im System noch deutlich mehr entdecken als man zunächst annehmen würde. Dies beginnt bereits im Finder, dem Dreh- und Angelpunkt für die Dateiverwaltung. Dort ist es nämlich endlich möglich, dass Ordner stets oben in den Listen angezeigt werden – jedoch nur unter einer Bedingung.



Haben Sie sich nicht schon immer gewünscht, dass der Finder auf Ihrem Mac Ordner stets oben in der Liste anzeigt anstatt diese zwischen die Dateien zu mischen? Mit macOS Sierra lässt sich das auf einfachste Weise lösen, denn dort hat man nun eine entsprechende Option hinzugefügt. Allerdings müssen Sie hierzu die Dateien nach Namen sortieren. Sollten Sie eine andere Sortiermethode verwenden – bespielsweise nach „Hinzugefügt am" oder „Erstellungsdatum" – , dann werden die Ordner bei aktivierter Funktion direkt am Anfang eines jeden Teilbereichs angezeigt.

So werden Ordner unter macOS Sierra stets nach oben sortiert

Schritt 1: Öffnen Sie zunächst den Finder.

Schritt 2: Klicken Sie nun in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Finder" und wählen Sie anschließend „Einstellungen" aus.

Schritt 3: Klicken Sie danach auf den Reiter „Erweitert" und setzen Sie dann vor der Option „Beim Sortieren nach Namen Ordner oben behalten" einen Haken.

Schritt 4: Sie können die Einstellungen nun wieder verlassen und Ihre Ordner werden in der Finder-Liste ab sofort immer oben angezeigt – vorausgesetzt Sie sortieren die Dateien nach Namen.

