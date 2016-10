Apple hat Mail Drop als Funktion in „Mail“ schon vor macOS Sierra eingeführt und zwar im Jahr 2014 mit OS X Yosemite. Sie war bisher jedoch auf iCloud-E-Mail-Konten eingeschränkt. Mit dem Update auf das neue Betriebssystem können Sie das Feature jetzt mit anderen Konten nutzen. Wir zeigen Ihnen, wie es funktioniert.

Große E-Mail-Anhänge per Mail Drop versenden (Bild: CC0)

Innerhalb von Apples Mail-App können Sie Mail Drop für jedes einzelne E-Mail-Konto einstellen.

Mail Drop aktivieren

Starten Sie dazu die Einstellungen ([cmd] + [,]). Klicken Sie in dem Einstellungen-Dialogfenster auf den Reiter „Accounts“. Markieren Sie dann in der Seitenleiste einen Mail-Account. Im rechten Teil der Anzeige sehen Sie im Tab „Accountinformationen“ eine Checkbox mit der Aufschrift „Große Anhänge mit Mail Drop“ senden. Ein Klick aktiviert oder deaktiviert die Funktion.

Mail Drop aktivieren (Bild: Screenshot)

Wie funktioniert Mail Drop?

Sie müssen neben der Einstellung fast nichts mehr dazu tun, um große Anhänge über den Apple-Service zu versenden. Wann immer Sie einen Dateianhang an eine E-Mail packen, der eine gewisse Größe erreicht, wird Apple Sie in einem speziellen Dialogfenster fragen, ob Sie die Datei per Mail Drop verschicken möchten.

Stimmen Sie dem zu, wird die Datei in Apples iCloud hochgeladen. Sie darf bis zu 5 GB groß sein und wird nicht mit Ihrem iCloud-Speicher verrechnet. Es handelt sich dabei also um ein Bonus-Feature Apples. Der Empfänger bekommt in der E-Mail einen Link zugeschickt und kann den Anhang dann aus der Cloud herunterladen. Dieser wird für 30 Tage konserviert, wie aus einem Support-Dokument Apples hervorgeht.