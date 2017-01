10.01.2017 - 11:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Eigentlich stellt Apple mit dem Festplattendienstprogramm ein großartiges Werkzeug zur Verwaltung, Überprüfung und Reparatur von Laufwerken für die Nutzer bereit. Wie wir bereits im letzten Jahr angemerkt haben, reicht das Tool nicht in allen Fällen aus, sodass man zu tiefergreifenden Maßnahmen greifen muss. Beispielsweise die auch in macOS Sierra integrierte Terminal-Applikation kann bei größeren Problemen aushelfen.



Schritt 1: Öffnen Sie zunächst die Terminal-App auf Ihrem Mac. Diese finden Sie entweder im Ordner „Programme" → „Dienstprogramme" oder über die Spotlight-Suche, die Sie ganz einfach über die Befehlstaste (cmd) + Leertaste aufrufen können.

Schritt 2: Um eine Festplatte beziehungsweise SSD zu überprüfen, geben Sie folgendes ein:

diskutil verifyVolume (Laufwerksname) Für das interne Laufwerk: diskutil verifyVolume / Für externe Laufwerke: diskutil verifyVolume /Volume/(Laufwerksname)/

Schritt 3: Sollte Ihnen keine Nachricht angezeigt werden, dann können Sie davon ausgehen, dass kein Fehler gefunden wurde. Anderenfalls werden Sie eine ähnliche Nachricht lesen: „The volume Macintosh HD was found corrupt and needs to be repaired"

Schritt 4: Um Ihr Laufwerk nun zu reparieren, geben Sie folgenden Befehl ein:

Für das interne Laufwerk: diskutil repairvolume / Für externe Laufwerke: diskutil repairvolume /Volumes/(Laufwerksname)/

Schritt 5: Sollte Ihnen „Live file system repair is not supported (-69673)." angezeigt werden, sollten Sie Ihren Mac im Recovery-Modus starten. Halten Sie dazu beim Neustart die Befehlstaste (cmd) + (r) gedrückt.

Schritt 6: Öffnen Sie dann das Festplattendienstprogramm. Überprüfen und reparieren Sie das Laufwerk von hier aus.

