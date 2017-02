20.02.2017 - 12:19 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Um Dateien zwischen zwei Mac-Computern auszutauschen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann AirDrop nutzen, Dateien in die Cloud laden und via Link zur Verfügung stellen oder Sie auf ein externes Speichermedium laden. Doch was ist, wenn Sie Dateien mit einem anderen Nutzer direkt auf Ihrem Mac teilen möchten? Auch dafür hat macOS Sierra die passende Lösung parat, die wir Ihnen gerne zeigen möchten.



20.02.2017 - 12:19 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Um Dateien zwischen zwei Benutzerkonten auf einem Mac auszutauschen benötigen Sie weder einen USB-Stick, noch eine SD-Karte oder irgendein anderes externes Medium. Auch eine Internetverbindung ist für den von uns beschriebenen Datenaustausch nicht nötig. Sie benötigen nur einen Ordner, der unter macOS Sierra bereits angelegt wurde – wenn auch etwas versteckt.

So teilen Sie Dateien zwischen mehreren Benutzerkonten unter macOS Sierra

Schritt 1: Klicken Sie in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Gehe zu" und wählen dann „Computer" aus dem Menü aus.

Lesetipp 22 Tricks, die jeder Mac-Anwender kennen sollte Apple hat sich große Mühe gegeben macOS so einfach wie möglich zu gestalten. Im Großen und Ganzen ist Ihnen das natürlich gelungen, aber... mehr

Schritt 2: Sie sehen nun Ihre Festplatte mit der Bezeichnung „Macintosh HD". Klicken Sie darauf.

Schritt 3: Im Hauptordner des Speichermediums angekommen, klicken Sie nun den Ordner „Benutzer" an.

Schritt 4: Ihnen wird nun der eigene Benutzerordner angezeigt sowie die Ordner der anderen Nutzer. Der Ordner „Für alle Benutzer" kann nun für den Dateiaustausch zwischen den einzelnen Konten genutzt. Kopieren oder verschieben Sie die gewünschte Datei einfach in den Ordner, damit jeder andere Nutzer Ihres Macs darauf zugreifen kann.

Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.