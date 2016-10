Es gibt unterschiedliche Arten der Kommunikation im Internet. Während heutzutage vor allem Messenger die Oberhand gewinnen, ist das altgediente Medium E-Mail immer noch en vogue. Entsprechend verwundert es nicht, dass Apple im neuen macOS Sierra Siri eine passende Schnittstelle zur Kommunikation mit der Mail-App aus Cupertino spendiert hat. Wir zeigen Ihnen, wie Sie E-Mails suchen, schreiben und abrufen können, oder beantworten.

Siri kann im neuen macOS Sierra mit E-Mails umgehen (Bild: Apple)

E-Mail mit Siri senden

Sie sind in Ihrer Wortwahl weitgehend frei, wenn Sie möchten, dass Apples Sprachassistent Ihnen beim Versenden einer E-Mail am Mac unter die Arme greift. Sie können längere Befehle formulieren wie: „Sende eine E-Mail an X wegen der Überweisung.“ So teilen Sie dem Computergehirn beispielsweise direkt den Betreff der E-Mail mit. Sie können aber auch nur sagen: „Neue E-Mail an X.“ Ersetzen Sie X durch einen Namen eines Kontakts. Doch selbst wenn Sie das alles nicht tun, und nur formulieren „Sende eine E-Mail“, wird Siri Sie im Dialog fragen, an wen die E-Mail gerichtet ist und welchen Betreff, sowie Inhalt sie hat. Sie können dies per Mikrofon diktieren.

Siri erkundigt sich, welche E-Mail zu einem Kontakt gewählt werden soll. (Bild: Alexander Trust)

Hat ein Kontakt mehrere E-Mail-Adressen, erkundigt sich Siri bei Ihnen, an welche es die Mail schicken soll. Wählen Sie per Klick aus, oder sprechen Sie zum Beispiel „Arbeit“, wenn es sich um die berufliche Adresse handelt.

Sie werden sukzessive nach dem Betreff und dem Inhalt der E-Mail gefragt. Das Mikrofon wird dann erneut aktiviert und Sie können die entsprechenden Inhalte diktieren. Auf diese Weise wirkt das Verfassen einer E-Mail per Siri wie ein Dialog.

Mails suchen und abrufen

Selbst wenn die Mail-App nicht geöffnet ist, können Sie sich neue E-Mails anzeigen lassen. Fragen Sie beispielsweise: „Zeige mir die letzten E-Mails von X.“ Siri präsentiert Ihnen entsprechend die letzten Nachrichten, die Sie von der Person erhalten haben. Die Liste enthält den Betreff der jeweiligen Nachrichten, sowie das Datum und Hinweise auf einen etwaigen Anhang. Klicken Sie doppelt auf eines der Ergebnisse, wird die entsprechende E-Mail geöffnet.

Siri zeigt die letzten E-Mails von X an. (Bild: Apple)

Angenommen Sie haben „Mail“ geöffnet und möchten, dass die Software nachsieht, ob es neue Post gibt. Sagen Sie dazu: „Neue E-Mails abrufen.“ Apples Sprachassistent wird „Mail“ anweisen, genau das zu tun.

Auf E-Mails antworten

Ebenfalls möglich ist es, mit Hilfe der KI auf E-Mails zu antworten. Sagen Sie dazu einfach: „Antworte X. Bitte entschuldige die verspätete Antwort.“ Nach einem Betreff wird Siri Sie in diesem Fall nicht fragen und mit allem, was nach „Antworte X“ kommt, teilen Sie der KI den Inhalt der Antwort-Mail mit. Ansonsten läuft der Vorgang ähnlich ab, wie wenn Sie eine neue E-Mail schreiben wollten.

Ein Tipp an dieser Stelle: Stellen Sie sicher, dass die Person, der Sie antworten wollen, in Ihrem Adressbuch aufgeführt ist. Ansonsten wird Siri Sie womöglich falsch verstehen. Denn das Computergehirn versucht den gesprochenen Namen zusammen mit Ihrem Adressbuch in Verbindung zu bringen. Darin ist beispielsweise ein Max Mustermann enthalten. Sie wollen aber auf eine E-Mail von einem Max Mustersohn antworten, der jedoch nicht enthalten ist. Selbst wenn Sie „Max Mustersohn“ diktieren, wird die KI womöglich „Mustermann“ ergänzen, weil das der naheliegendste Treffer in Ihrem Adressbuch ist.

So können Sie mit Apple Mail per Siri kommunizieren. (Bild: Apple)

Auf E-Mails und nicht Nachrichten antworten

Falls Siri Sie falsch versteht und beim Antworten auf E-Mails den Dialog für die Nachrichten-App öffnet, ergänzen Sie einfach den Kontext. Nehmen Sie in Ihrem Kommando an den Sprachassistenten Bezug zum Betreff der E-Mail, auf die Sie antworten wollen. Das hilft der KI, um zweifelsfrei zu identifizieren, was Sie möchten. Sie müssen dabei nicht den Betreff 1:1 wiedergeben, sondern nur Stichworte aufführen.