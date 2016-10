Die Bedienungshilfen in den Systemeinstellungen des Mac sind bei Apple immer ein Ort gewesen, an dem die Zugänglichkeit zur Software verbessert werden konnte, beispielsweise für Leute mit Sehbehinderung. Doch mit einigen Einstellungen konnte man – besonders auf älteren Geräten – den eigenen Mac auch etwas flotter machen. Im Fall der Option „Bewegung reduzieren“ verhält es sich genauso. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sie einschalten, und erläutern, wem Sie hilft.

Bedienungshilfen in macOS Sierra einstellen (Bild: Screenshot)

„Bewegung reduzieren“ in macOS Sierra

Sie finden die Option „Bewegung reduzieren“ in den Einstellungen zur Anzeige innerhalb der Rubrik Bedienungshilfen (Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Anzeige). Sie aktivieren oder deaktivieren die Funktion durch einen einfachen Klick in die entsprechende Checkbox.

Systemeinstellungen zu Bedienungshilfen in macOS Sierra (Bild: Screenshot)

Was aber bewirkt die Option „Bewegung reduzieren“? In erster Linie werden systemweit Animationen abgeschaltet. Angenommen Sie „minimieren“ ein Programmfenster, dann haben Sie zuvor eine Animation gesehen, die das Fenster wie in einer Art Trichter in das Dock aufgesogen hat. Diese und weitere Animationen entfallen. Für Nutzer mit einer Sehschwäche im weitesten Sinn kann das sinnvoll sein, weil man so weniger Unruhe für den Sehapparat erzeugt.

Doch weniger Animationen bedeuten gleichzeitig weniger Ressourcen, die darauf verwandt werden müssen. Das Minimieren von Fenstern wirkt schneller als zuvor. Genauso verhält es sich in anderen Situationen.