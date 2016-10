Wir haben Ihnen bereits erläutert, dass Apples neustes Betriebssystem einige Optimierungen in Bezug auf den Speicherplatz vornimmt. Das grobe Konzept sieht dabei vor, einige Inhalte in der iCloud zu speichern. Nun gibt es für „Mail“ ebenfalls die Möglichkeit, E-Mail-Anhänge im „Wolkenspeicher“ abzulegen und nur die jüngsten auch lokal vorzuhalten. Wir zeigen Ihnen wie Sie die entsprechende Einstellung vornehmen können.

Nur die neusten Mail-Anhänge lokal speichern (Bild: CC0)

Sie hatten schon unter OS X El Capitan oder Yosemite die Möglichkeit, Dateianhänge nicht automatisch herunterzuladen. So eine Funktion ist allerdings Standard in vielen E-Mail-Programmen. Apple hat nun aber mit der Einführung von macOS Sierra ein neues Cloud-basiertes Konzept vorgestellt, in das „Mail“ explizit mit eingeschlossen wird.

Optimierungsvorschläge in Systeminformationen (Bild: Screenshot)

Nur die neusten E-Mail-Anhänge lokal speichern

Starten Sie die Systeminformationen beispielsweise über einen Klick auf das Apfelsymbol bei gedrückter [alt]-Taste. Im Auswahlmenü klicken Sie dann auf „Systeminformationen“. Alternativ können Sie die App per Spotlight starten. Sobald das Fenster geöffnet ist, nutzen Sie die Tastenkombination [cmd] + [u]. Dies öffnet ein weiteres Dialogfenster, in dem Ihnen Optimierungsvorschläge angezeigt werden. Klicken Sie auf „Mail“ in der linken Seitenleiste.

Optimierungsvorschläge für Mail in Systeminformationen (Bild: Screenshot)

Nun können Sie mit einem weiteren Klick auf den Button „Nur die neusten Anhänge laden“ die entsprechende Option aktivieren. Als Alternative wird Ihnen über das Auswahlmenü angeboten, gar keine E-Mail-Anhänge herunterzuladen. Darüber hinaus wird Ihnen der Hinweis gegeben, dass Sie diese Einstellung zu einem späteren Zeitpunkt auch in „Mail“ wieder ändern können. Denn haben Sie die Optimierung einmal an dieser Stelle eingerichtet, ändert sich der Dialog und Sie können über die Systeminformationen diese Option vorerst nicht mehr ändern.