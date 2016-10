Im neuen macOS Sierra hat Apple die Benutzeroberfläche des Betriebssystem gegenüber dem Vorgänger OS X El Capitan an manchen Stellen leicht überarbeitet. Eine solche Überarbeitung hat das Dialogfenster zur Steuerung von Time Machine erfahren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die automatische Datensicherung abschalten und welche Unterschiede es gibt.

Time Machine: Einstellungen in macOS Sierra (Bild: Alexander Trust)

In der Menüleiste finden Sie das Symbol zu Time Machine. Mit einem Klick auf das Icon ragt darunter ein Auswahlmenü hervor. Klicken Sie darin auf „Systemeinstellung ‚Time Machine‘ öffnen“.

Time Machine Kontextmenü (Bild: Alexander Trust)

Automatische Datensicherung abschalten

Apple hat vor allem die linke Hälfte des Fensters überarbeitet. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass in El Capitan ein Schieberegler ähnlich denjenigen in iOS an der Stelle zu finden war, wo Sie jetzt eine einfache Checkbox sehen. Die Beschriftung lautet weiterhin „Automatische Datensicherung“. Mit einem Klick in die Checkbox deaktivieren Sie die Funktion.

„Time Machine“-Einstellungendialog (Bild: Alexander Trust)

An der gleichen Stelle können Sie die Funktion natürlich mit einem Klick erneut aktivieren. Haben Sie sie jedoch deaktiviert, müssen Sie das Backup mit Time Machine manuell „anstoßen“.

Das Verhalten des Schiebereglers und der Checkbox sind kaum anders. Doch an einem Desktop-Mac oder MacBook, an dem mit der Maus oder dem Trackpad gearbeitet wird, ist es intuitiver per Klick eine Aktion auszuführen. Das hat vorher auch funktioniert. Doch die Nutzer hatten durch die Grafik des Schiebereglers suggeriert bekommen, sie müssten ihn von links nach rechts bewegen, oder umgekehrt.