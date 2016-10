Apple erlaubt schon seit einer Weile das Einrichten von „Erinnerungen“ am iPhone oder iPad per Sprachassistent. Dies geht ab sofort auch am Mac. Mit dem neuen macOS Sierra können Sie Erinnerungen ohne große Schwierigkeit per Sprache hinzufügen. Wir zeigen Ihnen, wie das funktioniert.

Erinnerungen mit Siri in macOS Sierra eingerichtet (Bild: ninetofive, CC0, Montage: Mac Life)

Erinnerungen mit Siri einrichten

Starten Sie Siri und sagen: „Erinnere mich: X anrufen.“ Auf den ersten Blick mag das Sprachkommando etwas merkwürdig wirken. Doch es erfüllt einen tieferen Sinn. Der erste Teil „Erinnere mich“ wird von Siri als Aufgabe interpretiert. Der zweite „X anrufen“ wird als Titel für die Erinnerung verwendet. Sie könnten natürlich Siri auch wissen lassen „Erinnere mich, X anzurufen.“ Dann müssten Sie allerdings damit leben, dass der Titel Ihrer Erinnerung „X anzurufen“ lautet und Sie ihn hinterher lieber anpassen möchten.

Einkaufsliste als Erinnerung (Bild: Alexander Trust)

Einkaufsliste führen

Die Erinnerungen-App können Sie als virtuelle Einkaufsliste zweckentfremden. Erstellen Sie eine Liste „Einkaufsliste“ in der App. Dieser Name ist wichtig, da das Computergehirn darauf eingestellt zu sein scheint. Fügen Sie nun mit Siris Hilfe etwas zu Ihrer Liste hinzu. Sagen Sie dazu: „Füge Milch zu meiner Einkaufsliste hinzu.“ Wenn Sie diese spezielle „Einkaufsliste“ am Mac oder iPhone öffnen, finden Sie darauf nun Milch als Element.