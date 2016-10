Bei der Aufzeichnung der Fernsehsendung „Wer wird Millionär“ würde es vermutlich auffallen, wenn Sie Siri nach der Antwort auf die 500.000-Euro-Frage aushorchen. Doch daheim auf dem Sofa wird sich in der Regel niemand daran stören. Es gibt sehr viele Situationen, in denen Sie genau diese Funktion immer schon nutzen wollten. Vermutlich haben Sie Apples Sprachassistenten in der Vergangenheit auch schon versucht auf diese Weise zu nutzen. Doch erst jetzt mit iOS 10 und macOS Sierra ist genau das möglich.

macOS Sierra mit Siri (Bild: Apple)

Wissensfragen im Allgemeinen sind schwer zu charakterisieren. Wir haben Ihnen bereits gezeigt, wie Sie sich über Sportergebnisse und Informationen zu Sportlern und Mannschaften bei Siri informieren können. Doch vielleicht möchten Sie wissen, wie viele Einwohner ein Stadt hat, wie lang ein Fluss ist oder wie viel Trinkgeld Sie möglicherweise dem Kellner geben wollen. Dabei hilft Ihnen Siri nun in macOS Sierra.

Siri Fragen stellen

Wenn Sie ein neugieriger Mensch sind, dann schreiten Sie jetzt einfach zur Tat. Starten Sie Siri und fragen Apples Computergehirn Löcher in den Bauch. Fragen Sie beispielsweise: „Wie hoch ist der Brocken?“ Siri antwortet nicht nur mit „1.142m“. Tatsächlich präsentiert das Computergehirn Ihnen außerdem einen Kartenausschnitt, damit Sie sehen können, wo der Berg sich befindet. Ferner zeigt Siri Ihnen ein Bild und einen Kurztext, der auf einem Wikipedia-Eintrag basiert.

Wie hoch ist der Brocken? (Bild: Apple)

Komplexer wird es nur vermeintlich, wenn Sie fragen: „Was ist eine Dampfmaschine?“ Die Künstliche Intelligenz präsentiert Ihnen erneut ein Foto und einen informativen Text dazu, was eine Dampfmaschine ist. Außerdem werden inhaltlich ähnliche Artikel vorgeschlagen, falls Sie beispielsweise lieber über die Steuerung oder den Regulator einer Dampfmaschine informiert werden wollten.

Was ist eine Dampfmaschine? (Bild: Apple)

Zahlenwissen

Siri kann Ihnen darüber hinaus in einigen vermeintlich komplexen Fällen den Taschenrechner ersetzen. Fragen Sie: „Wie viel sind 8 Prozent Trinkgeld von 56,60 Euro für drei Personen?“ Sie werden erstaunt sein, dass der Sprachassistent Ihnen eine Übersicht präsentiert, die den Teilbetrag pro Person samt anteiligem Trinkgeld enthält. 1,51 Euro hätte jeder Teilnehmer im gewählten Beispiel zu zahlen.

Wie viel sind 8 Prozent Trinkgeld von 56,60 Euro für drei Personen? (Bild: Apple)

Nun ist Siris Zahlenwissen aber nicht nur auf Prozentrechnung beschränkt. Sie können beispielsweise auch Währungen umrechnen lassen. Fragen Sie: „Wie viel Yuan sind 689 Euro?“ Tagesaktuell sind es derzeit knapp über 5.000 Yuan.

Wie viel Yuan sind 689 Euro? (Bild: Apple)

Kritik

Mit WolframAlpha gibt es für derlei Anwendungszwecke eine Alternative. Sie kostet über die Basisversion hinaus Geld und kann nicht per Sprache angesteuert werden. Weil es so schön einfach ist, Siri Löcher in den Bauch zu fragen, wird es mit Sicherheit Kritiker geben, die behaupten, dass die Jugend von Morgen Dank Apples Computergehirn „verblöden“ wird. Denn: Sie muss sich (fast) nichts mehr merken und bekommt alles auf dem Silbertablett präsentiert. Spätestens wenn ein Kellner in einem Restaurant Siri nutzt, um Ihren „Deckel“ abzurechnen, wissen Sie, dass er Kopfrechnen nicht mehr beherrscht.