Das neue macOS Sierra hat die globale Tab-Nutzung vorgestellt. Sie funktioniert ähnlich wie man es vom Finder seit OS X El Capitan kennt. Sie können sich durch eine Einstellung unter die Arme greifen lassen, sind ansonsten aber völlig frei in der Nutzung. Das Feature funktioniert zudem von Haus aus schon in beinahe jeder App. Wir zeigen Ihnen, wie Sie es nutzen.

macOS Sierra: Tabs in Ulysses (Bild: Alexander Trust)

Bislang gab es unter OS X in der Regel ein Tohuwabohu mit Fenstern, wenn Sie innerhalb einer App gleich mehrere Dokumente geöffnet hatten. Dies gilt sowohl für Apples eigene Software wie Pages oder Numbers, aber auch für Editoren wie TextMate oder Ulysses.

Nun gab es schon in der Vergangenheit Apps, die eine Tab-Nutzung ermöglicht haben. Doch es gibt viel mehr Apps, die keine anbieten. Entsprechend kommt Apples neues Feature wie gerufen.

Mehrere Tabs in Textmate, Ulysses und Apple Maps

Wir wollen Ihnen zwei Beispiele präsentieren, von Software, die nicht von Apple stammt, und mit der Sie aber Tabs ab sofort nutzen können. Eines davon ist der Editor TextMate in der Version 1.5.11, die 2012 das letzte Mal aktualisiert wurde. Trotz allem können Sie in der App Tabs verwenden (vgl. Screenshot).

Textmate mit Tabs in macOS Sierra (Bild: Stefan Keller)

Und auch der moderne Markdown-Editor Ulysses sieht bislang eigentlich keine Tab-Nutzung vor. Sie können mit einem Rechtsklick auf ein Dokument („In neuem Fenster öffnen“), oder beim Öffnen eines neuen Dokuments trotzdem von Apples Tab-Funktion Gebrauch machen. In beiden Fällen hilft Ihnen eine Systemeinstellung, die das Öffnen von Dokumenten global einrichtet. Sie müssen dann nichts weiter tun.

Damit Sie sehen können, dass auch Apps die Funktion nutzen, die im klassischen Sinn gar keine Dokumente verwalten, zeigen wir Ihnen einen Screenshot von Apple Maps. Auch in der Karten-Software aus Cupertino können Sie mehrere Karten in unterschiedlichen Tabs nutzen.

Apple Maps mit Tabs (Bild: Alexander Trust)

Einstellung hilft beim Öffnen von Dokumenten in Tabs

Im Finder können Sie zum Öffnen von Dokumenten entsprechende Standardsoftware auswählen. Das gilt für Bilder, Texte und andere Medien und Dateien. In den Systemeinstellungen gibt es eine globale Einstellung, die an dieser Stelle einhakt und die wir Ihnen bereits vorgestellt haben. Sie begünstigt das Öffnen von Dokumenten in neuen Tabs, ähnlich wie Sie es vom Browser kennen. Die Einstellung betrifft alle Apps, nicht nur solche von Apple, wie Pages oder Numbers, sondern auch Editoren, Bildbearbeitungssoftware und mehr.