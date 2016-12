22.12.2016 - 09:50 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nach dem Update auf macOS Sierra haben einige Mac-Nutzer entdeckt, dass die Mail-App keine Anhänge mehr anzeigt, obwohl sie nicht von Hand gelöscht wurden. Daneben kann es vorkommen, dass auch bestehende E-Mails mit Anhängen so erscheinen als hätten sie keine angehangenen Daten. Das unerklärliche Verschwinden der Dateien kann natürlich beunruhigen, lässt sich aber in den meisten Fällen ganz einfach beheben.



22.12.2016 - 09:50 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Hinweis: Der beschriebene Vorgang, um verschwundene Anhänge wiederherzustellen, funktioniert nicht nur unter macOS Sierra, sondern auch unter älteren „OS X"-Versionen, bei denen ähnliche Probleme auftauchen können.

macOS Sierra: Das können Sie tun, wenn Mail keine Anhänge mehr anzeigt

Schritt 1: Öffnen Sie die Mail-App auf Ihrem Mac, falls Sie dies noch nicht getan haben.

Schritt 2: Klicken Sie in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Postfach" und wählen Sie am Ende des Menüs die Option „Wiederherstellen" aus. Je nach Umfang kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen.

Schritt 3: Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie in der Menüleiste auf „Mail" und wählen „Einstellungen" aus.

Schritt 4: Klicken Sie auf den Reiter „Accounts" und wählen dann das Konto aus, aus dem die E-Mai-Anhänge verschwunden sind.

Schritt 5: Im Reiter „Accountinformationen" klicken Sie anschließend auf das Dropdown-Menü neben „Anhänge laden" und wählen „Alle" aus.

Schritt 6: Sie können die Einstellungen nun wieder verlassen und sollten den gewünschten E-Mail-Anhang wieder finden können.

