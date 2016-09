Das neue Siri am Mac bietet Ihnen die Möglichkeit, Suchergebnisse zur späteren Verwendung zu speichern. Apple hat diesen Vorgang äußerst intuitiv gestaltet. Die angehefteten Inhalte sind für Sie dann in der Nachrichtenzentrale verfügbar. Per Drag-and-drop können Sie diese dann in Apps hineinziehen.

macOS Sierra auf dem MacBook. (Bild: Apple)

Siris Dialogfenster, in dem auch Suchergebnisse gezeigt werden, schwebt über den normalen Programmfenstern. Manchmal möchten Sie zwar Dinge suchen, aber den Platz am Bildschirm wieder freigeben. Die Suchergebnisse sollen aber nicht verloren gehen. Natürlich wäre es ineffizient, Siri später ein weiteres Mal zu fragen. Vielleicht sieht Ihr Arbeitsablauf aber auch vor, ein Bild zu einem Thema einzufügen, weiteren Text zu formulieren und später ein weiteres Bild zum gleichen Thema zu integrieren.

Siri-Ergebnisse anheften

In diesem Fall können Sie die Ergebnisse einfach in der Nachrichtenzentrale ablegen. Klicken Sie dazu in der oberen rechten Ecke des Ergebnisse-Fensters auf das Plus-Symbol.

Video-Suchergebnisse von Siri (Bild: Screenshot)

Probieren Sie es einmal aus. Fragen Sie Siri: „Zeig mir Bilder zum Thema Sonnenaufgang.“ Ihnen werden die Suchergebnisse als Mosaik von kleinen Vorschaubildern präsentiert. Klicken Sie dann auf das Plus-Symbol und beenden den Siri-Dialog. Sie wollen überprüfen, ob die Ergebnisse auch wirklich in der Nachrichtenzentrale angeheftet wurden? Starten Sie diese beispielsweise durch den Klick auf das Symbol ganz rechts in der Menüleiste. Sie sehen zuoberst ein neues Widget mit den Ergebnissen Ihrer Siri-Suche.

Wie viele Ergebnisse Sie anheften, bleibt Ihnen überlassen. Es sind theoretisch keine Grenzen gesetzt.

Siri-Ergebnisse löschen

Auf ähnlich einfache Weise, wie Sie die Ergebnisse der Nachrichtenzentrale hinzugefügt haben, können Sie sie auch wieder entfernen. Sobald Sie mit dem Mauszeiger über das Widget fahren, erscheint in der rechten Ecke ein X-Symbol. Klicken Sie darauf, wird das Widget geschlossen.