Wir hatten in Yosemite auf Siri gehofft, in El Capitan erwartet – in Sierra musste es nun so weit sein. Der clevere Sprachassistent ist seit 2011 zentraler Bestandteil von iOS, feierte sein Debüt in iOS 5 auf dem iPhone 4S. Da macOS und iOS weiter zusammenwachsen, muss Siris Auftritt am Mac echte Produktivitätsverbesserungen bieten, um mehr zu sein als nur ein Anhängsel.



Alltagsaufgaben erledigen Sie dank Siri deutlich intuitiver: Sportergebnisse anzeigen, Termine vereinbaren, den Wetterbericht abrufen – diese bereits vom iPhone bekannten Funktionen sind alle vorhanden. Doch „produktiv“ wird Siri am Mac erst durch die Arbeit mit Ihren Dateien.

Siri am Mac: Was geht und was nicht unter macOS?

Apple bietet den gleichen Dienst auf allen Geräten an, auch auf der Watch und dem Apple TV. Siri ist tief ins neue macOS integriert, aber nicht auf demselben Entwicklungsstand wie in iOS 10. Dort bietet Apple SiriKit an, das es Drittherstellern erlaubt, Sprachbefehle hinzuzufügen (siehe nächste Seite). Siris Einfluss am Mac ist noch eingeschränkt, steckt doch der Assistent erst in den Kinderschuhen. Wegen seiner Suchfähigkeiten wird er im Herbst wohl dennoch ein Hit.

Auf der WWDC-Bühne zeigte der Software-Chef Craig Federighi, wie man anspruchsvolle Suchanfragen nach Dateien am Mac an Siri richten kann, so beispielsweise: „Zeig mir alle Präsentationen, an denen ich letzte Woche gearbeitet habe.“ Sie bekommen Resultate einer Finder-Suche angezeigt. Mit diesem Ergebnis als Ausgangspunkt können Sie die Suche anhand von Stichwörtern weiter einschränken. Beispiele sind „nur die, die Thomas mir geschickt hat” oder „die, die ich mit ‚Entwurf‘ getaggt habe”.

Siri kann man glücklicherweise nicht nur mit Standardsoftware verwenden. Bislang konnte man fremde Apps allerdings nur starten. Mit iOS 10 und SiriKit ändert sich das. Entwickler können über die Schnittstelle auf Siris Funktionalität zurückgreifen. Die Apps müssen gewissen Kategorien entspringen. Dazu gehören Sprach- oder Videoanrufe, der Nachrichtenversand, Bezahlvorgänge, Transportreservierungen, Workouts und das Durchsuchen von Fotobibliotheken. Die Integration von Musik- und TV-Diensten wurde nicht berücksichtigt.

Außerdem können Sie Siris Ergebnisse in der Nachrichtenzentrale anheften. Sie sind dann jederzeit abrufbar, selbst wenn das Siri-Fenster geschlossen wurde. Laut Federighi funktioniert dies mit den allermeisten Resultaten. Entsprechend nehmen wir an, dass es Ausnahmen gibt. Sportergebnisse, Twitter-Feeds und Listen mit Dateien funktionieren in jedem Fall.

Siri hat auch Zugriff auf andere Teile von macOS, darunter etwa Apps wie iTunes. Entsprechend können Sie persönliche Musikwünsche formulieren, um ein bestimmtes Genre oder eine Playlist abzuspielen. Dies alles nur mit Ihrer Sprache. Ihre persönliche Assistentin kann auch Websuchen mit Safari ausführen. Federighi führte dies vor, indem er eine Suche nach Bildern von Falken unternahm. Dann zog er eines der Ergebnisse direkt aus der Übersicht in ein Pages-Dokument. Ein populärer Anwendungsfall für Siri am iPhone und iPad ist das schnelle Verfassen von Nachrichten. Indem Sie sagen „sag Thomas, wir sollten uns irgendwann treffen“, formuliert Siri auf Ihrem Mac eine entsprechende Botschaft. Sie bekommen den Nachrichtentext zur Bestätigung vorgelegt. Das Absenden können Sie per Sprache bestätigen.

macOS: Siri-Systemkommandos

Die Suche nach Informationen wird durch Siri besonders praktisch. Federighi präsentierte gar die Suche nach „neuen Kinofilmen, die am Freitag starten“. Außerdem schloss er eine Reservierung im Internet ab und bezahlte mit Apple Pay, was in Deutschland allerdings nach wie vor nicht verfügbar ist. Siri kann genauso genutzt werden, um einfache Befehle auszuführen. Kommandos wie „Bildschirmhelligkeit erhöhen“ oder „Lautstärke verringern“ öffnen zusätzlich ein Fenster mit Schieberegler, über den Sie Änderungen vornehmen können.

Apple hat angemerkt, dass es kein „Hey Siri“-Kommando am Mac gibt. Der Assistent arbeitet vorerst nicht im Hintergrund, sondern nur auf Knopfdruck. Sie können allerdings einstellen, wie Siri sich anhört und die Sprache, in der Sie mit dem Assistenten interagieren, ändern. Außerdem haben Sie die Wahl, ob in der Menüleiste ein Icon angezeigt wird.

Siri ist das Premium-Feature in Sierra. Aber wird es auch eine bevorzugte Anlaufstelle zum Suchen nach Dateien oder im Internet? Es gibt Überschneidungen mit bestehenden Funktionen wie Spotlight. Wir sind dennoch der Meinung, dass Sie häufiger auf Siri zurückgreifen werden, sobald Sie sich an das Sprechen mit dem Assistenten (vielleicht auch nur zu Hause) gewöhnt haben. Es wird Ihnen helfen, wirklich produktiver zu sein.

Interessant ist, dass es derzeit – anders als bei Microsofts Cortana – keine Texteingabe für Siri gibt, sondern ausschließlich die Sprachsteuerung. Überraschend ist dies nicht, wenn Sie bedenken, dass es unter iOS und watchOS auch keine gibt. Für Mac-Nutzer wäre es eine sinnvolle Ergänzung gewesen.