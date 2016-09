Zu den vielen Funktionen, die Apples Sprachassistent Siri in macOS Sierra bietet, gehört auch die Wettervorhersage. Als Nutzer stehen Ihnen eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, lokales aber auch internationales Wetter abzufragen. Allerdings werden Sie einige Voraussetzungen einrichten müssen, um alle Funktionen problemlos einzusetzen.

macOS Sierra auf dem MacBook (Bild: Apple)

Wenn Sie Siri fragen, wie das Wetter in „Ihrer Stadt“ ist und Sie die Voraussetzungen nicht erfüllen, wird das Computergehirn Sie darauf hinweisen. Denn um die Wetter-Funktionen von Apples Sprachassistent in vollem Umfang nutzen zu können, müssen Sie Wi-Fi anschalten und erlauben, dass die Software die Ortsdaten im Hintergrund nutzen kann. Öffnen Sie dazu Systemeinstellungen > Sicherheit > Privatsphäre > Ortungsdienste.

Implizite Wettervorhersagen in Siri benötigen neben aktiviertem Wi-Fi auch die Erlaubnis Ortungsdienste nutzen zu können. (Bild: Apple)

Siri nach dem Wetter fragen

Das bedeutet aber nicht, dass Sie sich nicht auch bei abgeschaltetem Wi-Fi und vorhandener Internetverbindung, beispielsweise per LAN-Kabel, über das Wetter erkundigen können. Dann allerdings müssen Sie etwas präziser sein und zum Beispiel fragen: „Wie ist das Wetter in Aachen?“ Siri antwortet mit einer grafischen Übersicht, die neben der Temperatur auch die Regenwahrscheinlichkeit anzeigt und das Wetter in den kommenden Tagen.

Wettervorhersage für Aachen von Siri am Mac (Bild: Apple)

Eine Frage nach der Regenwahrscheinlichkeit, wie „Brauche ich heute einen Regenschirm?“ erfordert jedoch die Erlaubnis zur Nutzung der Standortdaten und eingeschaltetes Wi-Fi. Ansonsten kann das Computergehirn nicht wissen, wo Sie sich aufhalten.

Sonnenaufgang abfragen

Sie können sich auch nach dem Zeitpunkt des Sonnenaufgangs bei Siri erkundigen. Stellen Sie die Frage: „Wann geht in New York die Sonne auf?“ Siri wird dann zwar auch die übrigen Wetterinformationen zu New York ausgeben, doch gleichzeitig zuoberst in einem Satz Ihre konkrete Frage beantworten, und zwar mit der Uhrzeit, wann in New York die Sonne aufgeht.

Wann geht in New York die Sonne auf? Fragen Sie Siri! (Bild: Apple)

Varianten

Siri ist nicht auf einen Tag oder eine Woche beschränkt. Aktuell kennt die Vorhersagekraft jedoch die Grenze von 10 Tagen. In diesem Rahmen können Sie allerdings beliebig Fragen stellen. Wollen Sie wissen, wie nächsten Mittwoch das Wetter in einer Stadt wird, weil Sie dort vielleicht geschäftlich aktiv sind, fragen Sie Siri: „Wie wird das Wetter nächsten Mittwoch in Berlin?“