22.02.2017 - 11:45 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im Laufe der Jahre können sich die Kontakte doppeln. Dies kann an der Facebook-Integration und anderen Faktoren liegen. Natürlich sind Duplikate eine nervige Angelegenheit, weil bei der Suche nach einem Kontakt stets den falschen Eintrag auswählt. Um etwas mehr Ordnung in das Chaos zu bringen, gibt es einen einfachen Weg. Sie können in macOS Sierra doppelte Kontakte automatisch zusammenführen lassen.



22.02.2017 - 11:45 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Für das Zusammenführen und Verwalten von Kontakten sollte der Mac die erste Wahl sein, da die iOS-Version der Kontakte-App nicht ausreichend Möglichkeiten für eine ordentliche Organisation bietet. Unter macOS Sierra lassen sich im Gegensatz zu iOS 10 Duplikate mit nur wenigen Handgriffen zusammenführen. Auch das Löschen ist hier deutlich einfacher gestaltet.

macOS Sierra: So einfach führen Sie doppelte Kontakte zusammen

Schritt 1: Öffnen Sie zunächst die Kontakt-App auf Ihrem Mac-Computer.

Schritt 2: Stellen Sie anschließend sicher, dass Sie die Option „Alle Kontakte" in der linken Seitenleiste ausgewählt haben.

Lesetipp 22 Tricks, die jeder Mac-Anwender kennen sollte Apple hat sich große Mühe gegeben macOS so einfach wie möglich zu gestalten. Im Großen und Ganzen ist Ihnen das natürlich gelungen, aber... mehr

Schritt 3: Klicken Sie nun in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Visitenkarte" und wählen Sie danach den Eintrag „Nach Duplikaten suchen" aus.

Schritt 4: Ihr Mac wird jetzt kurz alle Ihre hinterlegten Kontakte (auch iCloud-Kontakte) nach Duplikaten durchsuchen. Sie erhalten dann eine Einblendung, die Sie darüber informiert, wieviele Visitenkarten mit selben Namen und unterschiedlichen Inhalten sowie Visitenkarten mit doppelten Informationen gefunden wurden. Klicken Sie hier auf „Zusammenführen".

Schritt 5: Die Duplikate werden nun automatisch zusammengeführt.

Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.