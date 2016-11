11.11.2016 - 07:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple baut Anwendungen völlig anders auf als beispielsweise Goolge, denn man versucht auf der einen Seite das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und auf der anderen Seite die Privatsphäre so gut wie möglich zu schützen. Dies gelingt natürlich nicht immer und so finden sich auch ortsbasierte Vorschläge unter macOS Sierra. Wir möchten Ihnen kurz zeigen, wie Sie diese schnell und einfach deaktivieren können.



So deaktivieren Sie die standortbasierten Vorschläge am Mac anzeigen

Schritt 1: Klicken Sie in der Menüleiste oben links am Bildschirmrand auf das Apple-Logo und wählen „Systemeinstellungen" aus.

Schritt 2: Im Einstellungsmenü wählen Sie dann den Punkt „Sicherheit" aus.

Schritt 3: Im Sicherheitsmenü klicken Sie nun auf den Reiter „Privatsphäre" und wählen links in der Seitenleiste „Ortungsdienste" aus.

Schritt 4: Klicken Sie jetzt auf das Schloss im Fenster unten links und entsperren Sie die Einstellungen mit Ihrem Passwort.

Schritt 5: Scrollen Sie dann in der Liste der Ortungsdienste nach unten und klicken Sie neben „Systemdienste" auf „Details".

Schritt 6: Entfernen Sie jetzt den Haken vor „Ortsbasierte Vorschläge" und klicken Sie dann auf „Fertig".

Schritt 7: Sie können die Einstellungen nun wieder verlassen und die Systemeinstellungen schließen.

Tipps für den Ortungsdienst am Mac

Am Mac können nur wenige Einstellungen am Ortungsdienst vorgenommen werden. iOS bietet dabei eine deutliche bessere Kontrolle. Nichtsdestotrotz können einfache Änderungen vorgenommen werden. So lässt sich in den Sicherheitseinstellungen der Ortungsdienst völlig abschalten, indem man den Haken vor „Ortungsdienste aktivieren" entfernt.