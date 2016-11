09.11.2016 - 09:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In den neueren Versionen des Mac-Betriebssystems kann nun endlich das Spotlight-Suchfenster aus der Bildschirmmitte an eine andere Stelle verschoben werden. Dies lenkt nicht nur weniger ab, sondern kann die Übersicht dramatisch erleichern. Auch unter macOS Sierra ist das Neupositionieren der Spotlight-Suchleiste kein Problem. Wir zeigen Ihnen, wie das funktioniert und wie Sie es gegebenenfalls zurücksetzen können.



So leicht verschieben Sie die Spotlight-Suche in macOS Sierra

Das Verschieben ist natürlich eine leichte Sache. Dazu öffnen Sie die Spotlight-Suche, indem Sie entweder oben rechts in der Menüleiste auf das Lupen-Symbol klicken oder auf Ihrer Tastatur die Befehlstaste (cmd) + Leertaste drücken. Halten Sie nun den Mauszeiger auf das Suchfeld gedrückt und ziehen Sie das Fenster an die gewünschte Stelle. Auch beim nächsten Aufruf wird es dann wieder an dieser Stelle erscheinen.

So setzen Sie die Position der Spotlight-Suche in macOS Sierra zurück

Wenn Sie die Spotlight-Suchleiste wie oben beschrieben verschoben haben und Sie aber festgestellt haben, dass Sie Sie wieder an altbekannter Stelle in der Bildschirmmitte haben möchten, dann ist dies kein Problem.

Klicken Sie dazu einfach in der Menüleiste am oberen rechten Bildschirmrand auf das Lupen-Symbol und halten Sie die Maustaste darauf so lange gedrückt, bis die Spotlight-Suche wieder am angestammten Ort zu sehen ist.

Hinweis: Um die Spotlight-Suche verschieben zu können, benötigen Sie OS X 10.11 oder neuer (beispielsweise macOS Sierra).

