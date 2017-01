26.01.2017 - 12:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Erst gestern haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie Ihre „PlayStation 4"-Spiele via Remote Play auch auf Ihrem Mac zocken können. Am besten funktioniert dies natürlich mit dem Original-Controller. Wir möchten Ihnen daher zwei Möglichkeiten vorstellen, wie Sie Ihren PS4-Controller am Mac anschließen können. Sie können den Controller nämlich ganz einfach per USB-Kabel oder sogar drahtlos per Bluetooth verbinden.



26.01.2017 - 12:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

So schließen Sie einen „PlayStation 4"-Controller am Mac per USB-Kabel an

Schritt 1: Nehmen Sie das mit der PlayStation 4 mitgelieferte USB-Kabel zur Hand und verbinden Sie es mit dem Playstation 4 Controller und Ihrem Mac.

Schritt 2: Starten Sie nun das gewünschte Spiel und öffnen das Einstellungsmenü.

Schritt 3: Je nach Titel können die Einstellungen variieren. Bei Steam kann der Controller direkt über die Basis-Software konfiguriert werden.

So schließen Sie einen PS4-Controller am Mac per Bluetooth an

Schritt 1: Legen Sie Ihren PS4-Controller bereit.

Schritt 2: Klicken Sie am oberen Bildschirmrand Ihres Mac-Computers auf das Apple-Logo und wählen "Systemeinstellungen" aus.

Schritt 3: In den Systemeinstellungen klicken Sie auf "Bluetooth".

Schritt 4: Im Bluetooth-Menü wird Ihnen links angezeigt, ob Bluetooth aktiviert ist. Schalten Sie es bei Bedarf ein.

Schritt 5: Nehmen Sie nun Ihren PS4-Controller zur Hand und halten Sie die Share-Taste und die PlayStation-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die Lichtleiste an der Oberseite schnell blinkt. Dies signalisiert, dass sich der Controller im Kopplungsmodus befindet.

Schritt 6: Ihr Mac sollte den Controller nach kurzer Zeit in den Bluetooth-Einstellungen als "Wireless Controller" oder "PLAYSTATION(4) Controller" anzeigen.

Schritt 7: Klicken Sie auf "Verbinden" und warten Sie, bis der PS4-Controller mit Ihrem Mac gekoppelt ist.

Schritt 8: Folgen Sie nun den Schritten 2 und 3 aus der USB-Anleitung.

